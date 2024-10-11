賴清德國慶演說　陸學者：「兩國論」越見清晰

文／中央社

總統賴清德10日發表國慶演說，提到中華民國與中華人民共和國互不隸屬。北京學者分析，這是從520就職演說中赤裸的「台獨」，轉向明目張膽的「兩國論」，大陸仍會反對。

▲賴清德在國慶演說中強調，兩岸互不隸屬，中國無權代表台灣。（圖／記者林敬旻攝）

賴總統在520就任後，首度發表國慶演說。賴總統表示，中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬；民主自由，在這塊土地上，成長茁壯，中華人民共和國無權代表台灣。

賴總統也在演說中提到，台灣有決心致力維護台海的和平穩定，成就全球的安全和繁榮，也願意和中國共同因應氣候變遷、防堵傳染病，以及維護區域安全，追求和平共榮，為兩岸人民帶來福祉。

賴總統也表示，長期以來，世界各國支持中國、投資中國，以及協助中國加入「世界貿易組織」，促進了中國的經濟發展、國力的提升，無非就是期待中國一起為世界帶來貢獻，對內重視民生、對外維護和平。

李振廣分析，儘管演說提到1911年的辛亥革命，會讓人認為有從「台獨」回頭的感覺，讓台灣支持藍營的民眾感到欣慰，但是明目張膽的「兩國論」涵蓋不了兩岸實質性的關係，這是「很危險的」，也對兩岸關係不利。

這位北京學者表示，「九二共識」已經解決兩岸的定位問題，因此演說中「兩國論」的立場，不是解決問題的態度，代表的是走向對抗。

對於演說中向對岸喊話，包含希望中國回應國際社會的期待，結束俄烏戰爭和中東衝突；願意與中國共同應對氣候變遷、防堵傳染病等等，李振廣認為，「互不隸屬的兩國論」已經將大陸看成一個敵人，因此還是很難從善意的角度去理解這些言論。