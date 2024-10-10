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社會 社會焦點 保障人權

16年資歷女工摔進機器「上身絞碎下身打包」慘死　職安署勒令停工

記者蔡佩旻、吳佩蓁／雲林報導

雲林斗六一間資源回收廠今（10日）上午傳出女工人掉落壓縮打包機慘死意外，46歲黃姓女工人在作業時，疑似發現機器卡住，上前查看後不慎掉落機器內，上半身遭機器攪拌粉碎成肉泥，下半身遭壓縮打包，現場血肉橫飛。職安署中區職安衛生中心表示，將派員到現場調查，將依法勒令停工開罰。

▲▼雲林女工人掉落攪拌機慘死 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林女工人掉落壓縮打包機慘死。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

警消今天上午9時55分許獲報立即派遣斗六、古坑等分隊，出動2車4人前往救援，到場時發現黃女已明顯死亡，後續交由警方調查事故發生原因。

據了解，現場為一台壓縮打包機，廢料從上方入料後進行攪碎、壓縮、打包，死者疑似是發現機器卡住，拿著鐵棒上去要敲擊或打通回收物，不料卻從上方掉落機器內，上半身遭機器攪拌粉碎，下半身被壓縮打包，現場血肉模糊，慘不忍睹。

▲▼雲林驚傳工人掉落壓縮打包機，上半身遭壓碎慘死 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

回收場業者表示，現場機器都是由電腦控制一條龍作業，不需要人工爬上爬下，還有圍欄保護，推測死者可能是發現機器故障，上去察看沒想到卻發生憾事。死者家屬表示，黃女在回收場工作15、16年，對工作流程非常熟悉，怎麼也想不通為何會發生這種事。

職安署中區職安衛生中心主任林聰偉表示，回收場明顯處理流程有問題，應該在機器故障欲排除前將機器關閉，後續將派員前往現場調查，另將依職安法勒令停工外，最高更可罰30萬元。

▲▼雲林工人掉落攪拌機慘死 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲死者家屬表示黃女在回收場工作15年，想不通怎麼會發生憾事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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