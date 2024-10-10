國慶最久焰火41分鐘！　露營車隊齊聚雲林「半夜就來卡位」

▲2024國慶焰火今日晚間首度在雲林施放，昨夜19時許開始即有露營車陸續於國慶焰火專用停車場就定位。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024國慶焰火今（10）晚間首度在雲林施放，以歷年施放最久、最美吸引許多民眾慕名遠道，昨夜19時許開始即有露營車陸續於國慶焰火專用停車場就定位，截至深夜23時已超過十輛。露營車主都說，國慶是國家大事，共襄盛舉為中華名國慶生，也同與露營團友小聚，不亦樂乎。

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▲露營車主在車上插國旗為了慶祝國家生日，特地來為中華民國慶生捧場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

一名來資深露營車主在愛車旁特地插上大國旗，他表示，昨天晚上就到現場了，有從高雄、台北、桃園等很十多輛露營團的好朋友，都為了看國慶焰火，而在車上插國旗為了慶祝國家生日，特地來為中華民國慶生捧場，今年是歷年施放煙火最久、最美，更是首次在雲林辦理，所以特地呼朋引伴。

另名從來自台北的露營車主說，這次是專程到雲林，因中華民國生日普天同慶，要約了共四車8人，從昨夜約7點多就來定位，就是喜歡露營車的方便優勢。同團友人也提到，都是十多年好朋友，陸續購置露營車，哪裡有國慶煙火就往哪裡衝之外，幾乎每週都出遊，所以這次國慶焰火在雲林更不能錯過。

▲十多年好朋友，陸續購置露營車，哪裡有國慶煙火就往哪裡衝之外，幾乎每週都出遊，所以這次國慶焰火在雲林更不能錯過。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

國慶焰火將於晚間8時施放，共有「七崁武功震天下．國富民強普天慶」、「七彩祥雲獻吉瑞．國運昌隆展盛世」、「花鼓喧天撼大地．風起雲湧響寶島」、「心手相連向前行．國泰民安永世昌」等8大主題，搭配焰火呈現代表雲林意象的開口獅、媽祖、雲林上場及國慶主視覺，施放時間共41分鐘、近3萬發，為國慶焰火歷年之最。

▲2024國慶焰火今日晚間首度在雲林施放，昨夜19時許開始即有露營車陸續於國慶焰火專用停車場就定位。（圖／記者蔡佩旻翻攝）