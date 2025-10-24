日本兒少自殺529人創新高！　恐怖數字曝：大學生21歲最絕望

▲日本兒少自殺死亡數字持續上升。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本2024年自殺人數降至2萬320人，成為1978年統計以來第二低紀錄，但是兒童與青少年自殺問題卻持續惡化，小學生到高中生自殺人數飆升至529人，刷新歷史新高，顯示年輕族群心理健康危機持續加劇。

根據日本厚生勞動省24日公布的自殺對策白皮書，2024年全國自殺人數為2萬320人，較前一年減少1517人，同時也是自1978年開始統計以來，第二低的紀錄，整體呈現下降趨勢。

令人憂心的是，15歲至29歲的年輕族群自殺人數仍維持在3000人以上，其中大學生自殺案例以21歲為高峰期，「升學就業煩惱」成為壓垮年輕生命的最後稻草。

另一方面，小學、國中以及高中學生的自殺人數則是來到529人，打破歷史紀錄，顯示兒少自殺的問題越發嚴重。

性別統計顯示，20至29歲男性自殺者達1546人，女性為919人，男性明顯偏高。然而在15至19歲年齡層中，女性自殺者347人反而比男性多出34人。其中年輕女性選擇「服用藥物」作為自殺手段的比例較高

白皮書分析自殺原因認為，無業青年的自殺死亡率居高不下，其中自殺原因以罹患憂鬱症等精神疾病的比例最高。有工作的年輕人除了面臨精神疾病壓力外，「職場人際關係」等工作相關問題也成為重要致命因子。

從大學生族群的自殺數據分析可以看到，男女學生的自殺高峰期都在21歲，正值大學即將畢業、準備升學或就業，面臨人生重大抉擇的關鍵時刻。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995