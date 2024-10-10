約長髮女激戰　他洗完澡一看「只剩空氣」9800元飛了

記者黃翊婷／綜合報導

長髮女子小蘋（化名）被指控與男子A相約進行性交易，一進房間就先收取1200元，接著她趁A男洗澡時，偷偷拿走對方放在褲子口袋裡的8600元便離開，因而挨告；沒想到檢警一查發現，她還曾在餐廳裡裝熟並偷走客人皮包內的5000元。台中地院法官日前審理此案，並依2次竊盜罪判處小蘋有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲A男洗完澡出來，卻發現房間內空無一人，褲子口袋裡的現金也不見了。（示意圖／CFP，與本案無關。）

判決書中記載，小蘋去年8月間與A男相約進行性交易，卻趁著對方獨自洗澡的空檔，偷走放在褲子口袋內的8600元，隨後騎車逃逸；除此之外，同年4月間她還曾在某餐廳內，趁著女客人B離開座位上廁所的時候，偷走對方皮包內的現金5000元和證件，得手之後再裝熟攀談，找機會將皮包放回原處。

小蘋到案之後否認行竊，她辯稱，2起案件發生的日期，她都沒有出門，但當時一名綽號「小愛」的朋友曾借用她的機車。

不過，受害的A男證稱，他與小蘋先前約過2次性交易，去年8月再次相約進行性交易，小蘋一進房間就先收取1200元費用，接著便叫他去洗澡，再趁洗澡的空檔偷走褲子口袋裡的8600元，等到他洗完澡出來，才發現房間內空無一人，現金也丟失了。

B女也表示，事發當日她前往某餐廳吃飯，坐在隔壁桌的小蘋主動攀談，期間有碰觸到她的臀部後方，當下沒有多想，等到小蘋結帳離開，她才發現應該放在手提包裡的皮包竟然出現在外面，趕緊請店員調閱監視器畫面，確認是小蘋趁她去上廁所的空檔偷走皮包裡的5000元和證件，再假裝跟她聊天，找機會將皮包放回座位後方。

台中地院法官認為，小蘋雖然聲稱把機車借給朋友「小愛」使用，卻始終無法說清楚朋友的姓名、聯絡方式等資料，也沒有提出任何可供查證的證據，反觀2名受害者，A男有與小蘋的LINE對話紀錄證據，B女也有餐廳的監視器畫面可以佐證，足見本案事證明確，最終依2次竊盜罪判處小蘋有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。