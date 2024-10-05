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社會 社會焦點 保障人權

目睹妻收愛心貼圖　夫見對話「好想我的寶貝」綠炸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小鳳（化名）去年11月間離家出走，有一次返家探視家人時，他意外目睹有陌生男子傳送愛心貼圖給妻子，進而抓包妻子與阿強（化名）曾拍攝親密照片、互傳「好想我的寶貝」等訊息，憤而決定提告求償100萬元。台中地院法官審理之後，判小鳳與阿強應連帶賠償15萬元較為適當。

▲▼手機。（圖／記者許力方攝）

▲人夫目睹有陌生男子傳送愛心貼圖給妻子小鳳。（示意圖／記者許力方攝，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，妻子（現已離婚）在去年11月間因為吵架離家出走，但偶爾會返家探視家人，有一次妻子回來時，他意外目睹有陌生男子傳送愛心貼圖給妻子，於是要求檢查手機，沒想到竟在手機內發現妻子與阿強拍攝的親密照片，兩人還互傳「好想我的寶貝」、「愛寶貝多多」、「小可愛」等訊息，甚至相約一起去旅館，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

小鳳則辯稱，她是被丈夫趕出家門才開始分居，也從未同意將手機交給丈夫檢查，丈夫甚至對她施暴，導致臉部受傷；至於和阿強的關係，她強調，兩人只是普通朋友關係，沒有做出任何侵害配偶權的行為。

而阿強經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院法官認為，丈夫提供的照片證據中，有拍到手機邊框與螢幕縫隙等細節，但小鳳矢口否認曾交出手機，考量到時下修圖軟體、AI構圖、深偽技術容易取得，丈夫無法提供證據證明照片中的手機就是小鳳的手機，因此在丈夫能夠證明此事之前，無法採用這項證據。

不過，法官表示，在另一部分的照片中，有拍到小鳳與阿強私下會面往來，孤男寡女同在一個房間內，加上兩人曾拍攝親密合照，顯然已經踰矩，確實侵害到丈夫的配偶權，最終判兩人應連帶賠償15萬元較為適當，全案仍可上訴。

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