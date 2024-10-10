網約按摩見面是男的？　他氣到狂噴髒話下場挨罰1.6萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子小豪（化名）被指控去年12月間打電話飆罵A男三字經、五字經、王八蛋等髒話，因而挨告。雖然小豪辯稱是因為透過網路約按摩，見面之後發現對方是男的，一氣之下才會罵人，但他的說詞並未被台中地院法官採信，日前被判處應賠償A男1萬6000元。

▲小豪聲稱自己透過網路約按摩，見面才發現對方是男性。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

A男在判決書中主張，小豪去年12月間2度打電話給他，一開口就是辱罵與恫嚇，包含「王八蛋」、「臭俗仔」、「X你娘XX」、「不成兒」、「你去死X你娘」等等，甚至在網路上散布謾罵他的不實影片，造成他的名譽受損，因而決定提告求償20萬元。

小豪則辯稱，他在網路上約女按摩師提供按摩服務，並同意支付3000元費用，沒想到見面之後發現對方是男性，一氣之下才會罵A男，事後他甚至因為此事遭到投訴而丟了工作。

台中地院法官當庭勘驗兩人的電話錄音光碟證據，確認A男出示的電話錄音譯文與錄音光碟內容相符，因此認定A男的主張為真；至於小豪控訴受騙的部分，由於他未能舉證，所以無法採信。

法官表示，小豪透過電話辱罵方式侵害A男的名譽權，考量到雙方的身分地位、經濟狀況等因素，最終判他應賠償A男1萬6000元較為適當，全案仍可上訴。