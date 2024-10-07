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林明佐涉貪案今開庭　「九州」幹部不認洗錢...指前記者嗜賭

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲本案32名被告之一的前記者史鎮康（左），今天被同為被告的洪文中指出，史從2016年開始玩球版至因本案被羈押為止。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

刑事局三線二星警政監林明佐涉貪案，台中地院7日首次開庭審理，提訊李孟修及洪文中等2名疑似九州博弈集團高層幹部，其中洪坦承涉賭博罪，但否認洗錢、組織等罪；根據洪的供詞，前媒體人史鎮康疑似賭博成癮，從2016年起就加入洪的「球版（地下運彩）」會員，一直玩到本案被逮為止，辯方也請求法官下次開庭傳喚史鎮康、前電競美女董座徐培菁及其他關係人到庭作證。

台中地院上午9時30分召開本案程序庭，由受命法官傅可晴審理。洪文中僅承認賭博罪，其餘檢方指控的洗錢、指揮犯罪組織、收取人頭戶等都否認。他辯稱「捌捌玖玖」公司僅有投資人身份，只知道是超跑的投資項目，沒有負責任何業務；「壹壹柒柒」第三方支付公司，洪承認是公司負責人，但對於公司如何營運不知情。至於他申請的「Rich Top」香港公司，是因友人請他去簽字申請，他對於公司業務也不清楚。

針對檢方指控洪是九州集團旗下博弈網站「THA」負責管理的人員，洪說，他是該網站的代理商，代理商身份是從1名綽號「小高」的陳姓男子取得，提供平台讓賭客下注，他與小高可獲賭金的兩成利潤；他並有開球版讓同案被告史鎮康玩，洪指出，史從2016年就一直在他的球版玩，直到近月被羈押前都還有在玩，約8年的時間，他也會和史對帳，確認出入金。（史鎮康在本案是九州集團負責人陳政谷的左右手，也是博弈平台的經銷商，遭檢方以賭博等罪起訴。）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲九州集團高層幹部洪文中。（圖／記者白珈陽攝）

法院今天提訊的另一名被告為李孟修，是剛谷公司發起人、也是負責人，剛谷公司是第三方支付Onepaid（萬付通），李孟修全盤否認賭博、洗錢、組織等罪，更聲稱不認識陳政谷、也不受陳政谷指揮，指揮他的是金主，1名菲律賓的華僑，對方與他聯絡的方式是透過通訊軟體Skype帳號「kugle0703」。

根據起訴指出，檢察官認為「kugle0703」即是陳政谷、同時陳也是金主，法官據此問李，有沒有見過陳政谷本人？李說，他沒有見過；法官再問，有沒有見過「kugle0703」？李則說有見過；法官續問沒有見過陳、怎確認「kugle0703」不是陳？是否知道陳長相？李說，不知道陳的長相。

法官問，既然陳政谷並非剛谷公司金主，那為何檢方資料當中，陳政谷手機裡有剛谷公司的簡報資料？李說，公司在疫情遇到困難，當時他把公司的相關資料傳給很多朋友看，不知為何陳也會有。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲剛谷公司負責人李孟修。（圖／記者白珈陽攝）

李孟修說，因徐培菁曾任電競協會理事長，他受「kugle0703」指揮與徐接觸，剛谷公司2020年與徐共同開發「無敵娛樂王」遊戲。此外，洪文中也有提到認識徐培菁。

洪文中辯護律師請求，下次開庭傳喚史鎮康說明待證事實，包括史曾向洪要球版、相關賭資往來；傳喚張、薛、陳、紹等4名幹部；並傳喚徐培菁，釐清洪與徐是否曾經串供。

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