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社會 社會焦點 保障人權

男友性侵小六女兒　母女求輕判「被關只是浪費生命」

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）與女友小花（化名）同居，他竟趁小花熟睡或不在家時，對小花的女兒伸出狼爪；不過，全案進入法院審理程序之後，小花及其女兒均表示願意原諒阿輝，甚至認為「被關只是浪費生命和時間」。台中地院法官日前審理此案，並依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪、對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處阿輝有期徒刑4年2個月。

▲▼ 監獄。（圖／CFP）

▲雖然小花和女兒都幫忙求情，但阿輝仍要入監服刑4年2個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝明知小花的女兒就讀小學6年級，竟趁著小花熟睡或不在家時，利用體型優勢對女童施以猥褻、性侵行為。後來社工訪視女童時得知此事，於是立即通報學校再轉通報社會局，接著報警處理。

阿輝到案之後，對於自己的行為均坦承不諱。不過，小花及其女兒皆表示願意原諒阿輝，並希望法官從輕判刑，不要讓阿輝被關，「被關只是浪費生命和時間」。

台中地院法官本月19日宣判，考量到小花及女童都無意追究，阿輝也已經坦承犯行，只是尚未與受害者達成調解，也沒有做出任何賠償，於是依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪判處他有期徒刑7個月，另依對未滿14歲女子犯強制性交罪判處有期徒刑3年10個月，應執行有期徒刑為4年2個月，全案仍可上訴。

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