酒駕男嗆警三字經「來測啊9萬多而已」　1原因獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）去年5月間因騎車搖晃、臉色通紅，被警員攔下要求進行酒測，他竟當場罵出三字經，還說「來測啊，9萬多而已」，因而挨告。不過，台中地院法官審理之後，認為阿輝只是單純口頭抱怨，後續並無抗拒酒測，也沒有繼續辱罵，顯然與刑法第140條侮辱公務員罪的構成要件不符，於是裁定無罪。

▲阿輝被警員攔查要求酒測，雙方一度發生言語爭執。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方在起訴書中指出，阿輝去年5月間酒後騎乘機車行經台中市龍井區中華路1段，因行車搖晃、臉色通紅，被警員攔查，他竟心生不滿，當場罵出三字經，還說出「來測啊，9萬多而已」、「你開啊」、「你打我啊，來啊」等話，涉犯刑法第140條侮辱公務員罪嫌。

阿輝則辯稱，他當時確實有脫口說出三字經，但不是在罵警察，只是口頭禪罷了。

台中地院法官認為，單純的口頭抱怨或出於一時情緒反應的言語辱罵，雖然會對公務員造成不悅或心理壓力，但通常不會因此妨害公務執行，而阿輝在攔查過程中明顯有情緒不穩的狀況，不過，當被警員質問為何要罵人，他便立刻停止辱罵，並配合實施酒測。

法官表示，阿輝短暫、不具持續性的辱罵言語確實會讓人心生不快，但沒有達到干擾執行酒測勤務的程度，顯然與刑法第140條侮辱公務員罪的構成要件不符，於是裁定無罪，公然侮辱罪部分則為公訴不受理。另外，關於阿輝酒駕的部分，檢方已另外向法院聲請簡易判決。

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