網紅6寶媽臉書遭灌爆！當保母虐死2歲童　粉專「育兒心得」超諷刺

▲高雄6寶媽網紅虐死2歲童，臉書粉專遭灌爆。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名宋姓女子平時形象良好，除了經營臉書粉專以外，還有做保母的工作，豈料她受託照顧2歲大的男童，卻對男童多次施暴，導致陳童不治身亡。目前宋女被依照成年人故意傷害兒童致死等罪嫌提起公訴，而她的臉書粉專也因此遭到灌爆。

宋女一共育有6名子女，丈夫擔任軍職工作，而她除了經營臉書粉專以外，還有提供居家托育的服務。宋女去年2月間接受家長委託，照顧1歲多的男童，第一年並沒有異狀。怎料今年6月間，宋女突然將奄奄一息的男童送醫，指稱洗澡時溺水，經過醫院搶救後，男童仍不治身亡。

事件引起極大風波，檢方相驗發現，男童全身至少有22處新舊傷痕，死因也並非溺斃，宋女惡行才因此曝光。案件經過調查後，橋頭地檢署4日偵結，依照成年人故意傷害兒童致死等罪嫌，對宋女提起公訴，並建請法官從重量刑。

案件曝光以後，許多民眾感到不滿，起底了宋女的臉書粉專，發現宋女時常分享教育小孩的貼文，在公眾面前營造出愛小孩的形象，與所做的行為相差極大。

而宋女的臉書粉專被挖出後，也有不少人留言狂罵，「殺人兇手」、「妳會下地獄」、「有小孩還能這樣做，太可怕了，披著羊皮的狼」、「自己也是當媽媽的人，妳欺負虐待幼兒會有報應的」、「都生6個，難道不知道每個孩子真很珍貴？未來你這些小孩要怎麼承受異樣眼光」、「你的孩子也同時是受害者！你怎麼能這樣做！真的太過分了！你可以選擇不要當保姆啊！孩子是無辜的！」