土耳其航空機長「飛到一半」昏倒猝逝！　副機長接手急降幸未釀災

▲土耳其航空（Turkish Airlines）一名機長在飛行期間突然昏倒猝逝。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

土耳其航空（Turkish Airlines）一名機長在飛行期間突然昏倒，班機緊急降落，但機長仍在著陸前死亡。據了解，該名機長今年3月才通過體檢，未發現任何健康問題。

根據BBC報導，土耳其航空一架空巴350班機8日晚間7時左右從美國西雅圖起飛，準備前往土耳其伊斯坦堡，但飛機途經加拿大努納福特地區（Nunavut）時，59歲的機長佩赫利萬（Ilcehin Pehlivan）竟突然昏迷，副機長和另一名機師緊急接手控制，並轉向飛往紐約甘迺迪國際機場。

土耳其航空發言人烏斯頓（Yahya Ustun）證實，佩赫利萬在飛機著陸前就已過世，「當我們在機上對機長進行急救無效後，駕駛艙的機組人員決定緊急迫降，不幸的是他在降落前已經去世了。」

目前佩赫利萬的死因尚未公開，但他自2007年起一直在土耳其航空服務，今年3月才通過體檢，沒有任何健康問題跡象。

土耳其航空規定，飛行員每12個月需要進行一次體檢，40歲以上的飛行員則每六個月需要更新其健康證書。目前，商用大型飛機要求至少要有2名機師在駕駛艙內。