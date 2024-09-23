2大民航團體槓上！飛行員協會控冒用名義　機師工會反批不實指控

▲桃園市機師工會理事長李信燕（前排右三）與代表等參與IFALPA 2024年於墨西哥城舉辦的第78屆年度大會。（圖／機師工會提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中華民國民航飛行員協會近日控訴，桃園市機師職業工會冒用協會的英文全稱及縮寫ALPA，在國內外從事公開宣傳活動，經勸導，工會法人代表仍執意為之，將採取法律途徑，以正視聽。機師工會今發聲明稿，反批協會不實指控，將與法律顧問研議蒐證，採取必要法律途徑，捍衛權益與名譽。

民航飛行員協會日前在官網發布聲明稿，指出該會（Airline Pilots Association， ALPA）成立於1995年，為內政部合法登記全國性社團法人，作為台灣唯一代表 ALPA 的組織，協會主辦及參與各項飛安技術交流，並擔當國際及兩岸民航交流的橋樑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該協會表示，接獲各界反應，桃園市機師職業工會（Taoyuan Union Pilots，TUP）自今年5月以來，未經許可擅自冒用協會英文全稱及代表縮寫ALPA，於國內外從事公開宣傳活動混淆誤導視聽。

▲桃園市機師職業工會新舊標識。（圖／翻攝民航飛行員協會官網）

民航飛行員協會指出，查證屬實後，向機師工會其法人代表李信燕提出友誼勸導，更嚴正要求立即停止該等不當行為並公開澄清更正，然而李妄意孤行，稱有所需求，明知侵權仍執意為之，稱其行為不受限制，無視法令規章。

為維護合法權益，民航飛行員協會表示，已針對機師工會法人代表的行為採取法律途徑，並公告國內外相關單位，嚴正澄清此事，以正視聽，避免為工會冒名舉辦相關活動發生混淆誤導。

機師工會今也發布聲明稿回應，指2014年成立至今，會員來自國內中華航空、長榮航空、星宇航空等各大主要航空公司機師，超過1500人，為台灣唯一具實質代表性之機師組織。

機師工會指出，2019年以來開始參與相關國際機師工會組織，更進一步以觀察員（Observer）身分，參與航空公司飛行員協會國際聯合會（IFALPA, International Federation of Air Line Pilots' Associations）相關會議。

工會表示，IFALPA由近100個國家，代表全球超過10萬名飛行員所組織的國際組織。據工會進一步詢問與瞭解，近年來工會一直為代表台灣機師，參與IFALPA會議及活動的唯一組織。

該工會指出，參考1931年全球最早成立、目前代表美國與加拿約78000名飛行員的工會組織 ALPA（The Air Line Pilots Association, International）命名，在未調整工會中文組織名稱情況下，理事會決議，將工會英文名稱與國際接軌，進而調整為ALPA-T。

▲桃園市機師工會代表參與2023年IFALPA於新加坡舉行之 Legal Committee 。（圖／機師工會提供）

針對民航飛行員協會控訴冒用名義，機師工會指出，民航飛行員協會英文名稱為「AIRLINE PILOTS ASSOCIAITON R.O.C」、「Airline Pilots Association Taiwan」，其與中國民航飛行員協會合辦會議時，所使用名稱為「台灣中華民航飛行員協會」。無論何種名稱，皆與機師工會中文或英文名稱ALPA-T無相似性，「冒用」之指稱實屬無稽。

機師工會表示，對於該協會公開不實指控工會「冒用其名義進行活動」，工會予以嚴正譴責；亦將與法律顧問研議、進行完整蒐證，並採取必要的法律途徑，以捍衛工會權益與名譽。