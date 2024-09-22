曾被印尼叛軍「手持弓箭步槍」包圍　紐機師遭綁架19個月獲釋

▲紐西蘭機師梅滕斯2023年遭印尼巴布亞地區分離主義武裝分子劫為人質。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭機師梅滕斯（Phillip Mark Mehrtens）2023年2月遭印尼巴布亞民族解放軍（TPNPB）劫持為人質，在熬過19個多月被綁架的日子之後，終於在21日獲釋。依據印尼電視台新聞畫面，梅滕斯流著淚與家人通話交談，看起來精神狀況似乎還不錯。

路透報導，梅滕斯獲釋後由巴布亞省恩杜加（Nduga）的聯合小組接走，並接受健康檢查與心理評估，並於21日晚間抵達印尼首都雅加達，由紐西蘭政府代表照顧。印尼軍方中將特里斯諾哈迪（Bambang Trisnohadi）透露，梅滕斯體重雖然減輕許多，但似乎沒有出現創傷後壓力症候群。

▲▼ 紐西蘭機師梅滕斯獲釋。（圖／路透）

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）透過社群平台X發文表示，感謝所有協助梅滕斯及其家人取得這一正面結果的印尼與紐西蘭人士。梅滕斯家屬22日透過聲明提到，對於梅滕斯獲釋感到非常感激，一家人很快就能團聚。

2023年2月7日，梅滕斯駕駛一架小型商用飛機降落在印尼偏遠的恩杜加山區，準備接走在當地進行醫療中心工程的15名建築工人，結果遭當地巴布亞民族解放軍（TPNPB）其中一個派系劫持。TPNPB隨即宣稱犯案，事後要求談判，要以巴布亞獨立來換取梅滕斯的自由。

在被綁架期間，網路上流傳梅滕斯被武裝成員持槍、弓箭包圍的畫面。紐西蘭政府各部門一直在與印尼當局及相關機構合作，爭取讓梅滕斯獲釋。針對這起案件，印尼總統佐科威（Joko Widodo）指出，經過漫長的談判過程，保持耐心、不採取鎮壓手段，首要任務是確認機師的安全。

不過今年8月，另名紐西蘭機師康寧（Glen Malcolm Conning）在駕駛直升機降落偏遠地區之後，遭到分離叛亂份子殺害。