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飛機延誤7小時150乘客餓瘋！美機長「自掏腰包」請客30盤披薩

▲▼飛機延誤7小時！美機長超大方　「自掏腰包」請客30盤披薩。（圖／TikTok／@ladyt98tanya）

▲機長自掏腰包訂了30盤披薩請旅客享用。（圖／TikTok／@ladyt98tanya）

記者王佩翊／編譯

美國聯合航空一架國內線飛機因為有旅客昏迷，因此緊急降落在新墨西哥州，航班也因此延誤7小時。為此，機師竟自掏腰包，從當地餐廳訂購披薩，送給行程被影響的150名旅客，讓乘客們驚喜不已。

根據《福斯新聞網》報導，聯合航空13日一架航班原定從加州舊金山機場飛往德州休士頓機場，但是在飛行期間，有一名乘客倒在廁所，需要緊急醫療協助。飛機隨即改降於新墨西哥州的阿布奎基國際機場。

當時機上的150名乘客因此被困在機場等待後續安排，滯留數小時後，才被重新安排新的航班與機組人員。聯合航空最初向每名乘客提供15美元（約新台幣473元）的餐券，然而由於時間太晚，大多數的機場餐廳早已關門，導致乘客只能餓肚子。

機師見狀後，立刻決定從當地的餐廳訂購了30個披薩送到機場，並提供給受困的150名乘客，這個感人舉動也讓乘客們驚喜不已。

當時在場的乘客史塔莫斯（Tanya Stamos）表示，機師的暖心之舉讓所有人都「非常驚訝」，因為大多數企業不會做這種額外的舉動，但這位機長毫不猶豫地行動了。

飛機緊急降落後，乘客們足足等待了7個小時，才在當晚11時重新登上新的航班，並在凌晨2時安全抵達原目的地休士頓機場。史塔莫斯回憶道，在下飛機時，機長就站在機艙門口，親自感謝每位乘客的耐心等待。

對此，聯合航空的發言人也對機長的慷慨行為表示讚賞，並在聲明中表示，「我們很高興看到機師在突發情況下，能夠為乘客竭盡全力。」

@ladyt98tanya #unitedairlines #pilots #great #greatness #greatpilots #christlike #thankyou #california #sanfrancisco #houston ♬ Powerful songs like action movie music - Tansa
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