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快訊／賴清德稱「中國無權代表台灣」　國台辦:謀獨挑釁將帶來災難

▲▼ 2024.9.11國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德今（10）日發表任內首場國慶演說，談及兩岸情勢，先前拋出「祖國論」的賴清德再次強調兩岸互不隸屬，中國無權代表台灣」。大陸國台辦今（10）日最新回應，賴清德鼓吹「新兩國論」，企圖將台灣綁上「台獨」戰車，其謀「獨」挑釁是台海和平穩定的禍根亂源，將給台灣民眾帶來災難，並且改變不了「台灣是中國一部分的法律地位和兩岸同屬一個中國的事實與現狀。」

總統賴清德今於國慶典禮發表任內首場場國慶演講，本次內容定調為「團結台灣，共圓夢想」，關鍵字以「跨」為元素，貫穿通篇架構，依序揭示六大重點：包括跨時代的歷史精神、跨世代的照顧人民、跨區域的均衡台灣、跨領域的經濟發展、跨黨派的朝野合作等精神，並以此訴諸團結台灣。

涉及兩岸關係內容，賴清德指出，中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬；民主自由，在這塊土地上，成長茁壯，中華人民共和國無權代表台灣。

針對賴清德互不隸屬談話，陳斌華首先指出，「賴清德在講話中繼續鼓吹『互不隸屬』的『新兩國論』，編造『台獨』謬論，宣揚分裂主張，煽動兩岸敵意對抗。這充分表明，賴清德頑固堅持『台獨』立場、充斥對抗思維、不斷挑釁滋事，蓄意加劇兩岸緊張局勢，嚴重破壞台海和平穩定。」

陳斌華表示，實現中華民族偉大復興是近代以來中華民族最偉大的夢想，也始終關係著兩岸同胞的前途命運。1840年鴉片戰爭之後，為戰勝外來侵略、爭取民族解放、實現國家統一，中華兒女前赴後繼，進行了可歌可泣的鬥爭。孫中山先生率先發出「振興中華」的吶喊，領導辛亥革命取得成功，為實現中華民族偉大復興探索道路。

陳斌華指出，「台灣自古就是中國的神聖領土，近代曾被外國侵略勢力侵佔，台灣民眾深受其苦。1945年，中國人民取得抗日戰爭的偉大勝利，台灣隨之光復。」

陳斌華稱，1949年以後，由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特珠狀態，但台灣始終是中國領土的一部分，台灣同胞始終是中華民族的一分子，中華人民共和國政府始終是代表包括台灣在內的全中國的唯一合法政府，中國始終是全體中華兒女的偉大祖國，堅持一個中國原則始終是國際社會的普遍共識。

陳斌華強調，「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。」當前反對「台獨」分裂的鬥爭不是制度之爭，而是統一和分裂的鬥爭。賴清德處心積慮為分裂國家拼湊依據，強行灌輸其「台獨」 主張，重彈「民主對抗威權」的老調，以所謂「民主自由」為幌子，繼續「倚外謀獨」「以武謀獨」，企圖將台灣綁上「台獨」戰車。其謀「獨」挑釁是台海和平穩定的禍根亂源，將給台灣民眾帶來災難。

陳斌華指出，「在中國共產黨堅強領導下，全國各族人民勠力奮鬥、勇毅拼搏，迎來了實現民族復興的光明前景，無數先烈先賢孜孜以求的理想已經在中華大地成為現實。當前，我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，也更有信心和能力為人類和平和發展的崇高事業作出新的更大貢獻。」

陳斌華繼續表示，「台灣前途在於國家統一，台灣同胞福社繫於民族復興。不管賴清德講什麼，都改變不了台灣是中國一部分的法律地位和兩岸同屬一個中國的事實與現狀。」

陳斌華再次強調，「我們有信心和能力實現祖國完全統一，任何人、任何勢力都阻擋不了民族復興、國家統一的歷史大勢。」我們將堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅決反對「台獨」分裂行徑和外來干涉圖謀，積極促進兩岸交流合作，持續深化兩岸融合發展，堅定不移推進祖國統一。

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