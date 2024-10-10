賴清德國慶演說將提國會朝野對立問題　訴諸共同情感釋善意

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德10日將於國慶典禮上，發表他任內首場國慶演講。據指出，本次講稿定調為「團結台灣，共圓夢想」，關鍵字以「跨」為元素，貫穿通篇架構，揭示六大重點；他將闡述台灣現今國內外處境，觸及國會朝野對立問題，他將訴諸共同情感，闡述共同目標，並釋出善意訴諸團結。

據了解，賴清德首次國慶演說，關鍵字以「跨」為元素，依序揭示六大重點：包括跨時代的歷史精神、跨世代的照顧人民、跨區域的均衡台灣、跨領域的經濟發展、跨黨派的朝野合作等精神，並以此訴諸團結台灣。

賴清德將闡述台灣土地自古至今先賢先烈篳路藍縷，如何一步步打造民主台灣之路，梳理亞洲民主燈塔背後的歷史脈絡，以此揭示「跨時代的歷史精神」，接續以台灣如何邁開步伐同步世界，在各領域展現良善、熱心助人、貢獻所能，發揮「Taiwan Can Help」的精神，帶出「跨國界的國際合作」精神。

在內政方面，賴清德將強調「落實跨世代的照顧人民」，細數國內各年齡層，從出生、就學、成家創業、銀髮安養等重點政策，進一步闡述如何強化區域經濟發展特色，著重各地交通網絡的健全，以達到「跨區域的均衡台灣」。

在整場演說的基調，四大元素維持「穩健、自信、團結、負責任」，骨幹仍是民主、和平、繁榮，延續前總統蔡英文執政基礎，也揭示賴政府接棒至今的擘畫方向，讓台灣在全球經濟站穩關鍵地位，也在地緣政治下負責任地維持台海和平穩定現狀。 據指出，賴清德國慶演說講稿，將注入台灣年輕世代的創新自信，描繪新世代在不同領域傑出表現、打破歧視、展現多元，他們積極勇敢站上國際舞台發光，發揚台灣精神，一如台灣力爭國際參與的處境、不畏打壓的態度，藉此強化台灣精神與韌性。

特別的是，賴清德將闡述台灣國內外的情勢，在對外事務方面，由於台灣現今處境複雜，中國持續壓縮台灣國際空間，對台發動各種侵擾，包括全軍戰略演習將橫跨至10月10日，灰色地帶騷擾與認知作戰已成常態。

同時，賴清德也會觸及國內政治處境，他將提及國會朝野對立嚴重，立法院總預算卡關與考試院、司法院的人事權紛爭等。因此，賴清德演說將訴諸共同情感，闡述共同目標，並釋出善意訴諸團結，以安定民心，於國慶演說對內團結，對外為壯大國家持續努力。