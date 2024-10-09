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賴清德明發表國慶文告　民眾黨：期盼正視憲政民主危機、不消費兩岸關係

▲民眾黨團召開社宅轉作高級酒店記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德明發表國慶文告，民眾黨喊話，期盼正視憲政民主危機、不消費兩岸關係。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

113年國慶大典明天將登場，民眾黨9日發表聲明祝福中華民國「生日快樂、國泰民安」。而聲明中也提到，這次是賴總統上任後的第一次國慶文告，期盼賴的談話能正視台灣的憲政與民主危機，能展現氣度與高度，不以戲謔的言語、不以選票為考量消費兩岸關係，「期待賴總統的文告，不只是各種文青詞藻堆疊，而要以實際的行動，帶領國家回歸正軌」。

民眾黨表示，在這個國家重要的日子，台灣民眾黨八席立法委員將全體出席中樞國慶大典，與關注台灣未來的人們、與心繫台灣的海內外僑胞，共同以行動號召團結，在台灣民主化三十年後的今日，讓我們齊心一致，攜手促進台灣的民主、法治、多元、進步，邁向堂堂而立。

民眾黨指出，回顧立國百年，台灣人民篳路藍縷，攜手打下令世界驚豔的經濟、民主奇蹟。曾經，我們昂首闊步、為自己驕傲喝采；如今的台灣人依舊努力不懈，卻苦無國家方向明確政策引領。

台灣的能源轉型速度緩慢、國債警鈴大作、高齡少子國安危機、居住正義與社會公義無法彰顯，司法與媒體亟待改革，在在都讓人們焦慮不安，人民期待一個將國家利益放在個人及政黨利益之上的領導人，能再一次引領亞洲民主先驅、自由之島台灣，走向繁榮共好。

民眾黨說，遺憾的是，賴清德總統上任五個月來卻反其道而行，人們看到的是關閉對話、拒絕理性務實溝通、逐步走向獨裁一言堂的政黨，是與側翼結合，打擊政敵，在人民之中製造分裂的執政黨。

民眾黨指出，從上個會期的國會改革法案，民進黨煽動民粹、不尊重法治國精神，四機關同步提請聲請大法官釋憲，傾全力反改革；到重要人事提名用人唯親，只問顏色不問能力，考試院、大法官、NCC到內閣首長，淪為酬庸及平衡派系政治工具；賴政府扛著前任的包袱與民主進步黨的神主牌，無力斬斷光電舞弊叢生、放任能源轉型捅出國家級財政大窟窿、助長電價與通膨、對人民的苦楚視若無睹。

民眾黨說，為了轉移焦點、遮掩其執政不力的事實，民進黨視監督制衡、權責分立如敝屣，巧妙運用司法、媒體、側翼謠言等多重武器，無所不用其極的攻擊在野黨、惡意罷免攻訐他黨地方首長，製造國家動盪還樂此不疲。執政黨的角色嚴重錯置且扭曲，前後任總統都難辭其咎。

民眾黨期許，明日，賴總統上任後的第一次國慶文告，台灣民眾黨期盼賴清德總統的談話，能正視台灣的憲政與民主危機，能展現氣度與高度，不以戲謔的言語、不以選票為考量消費兩岸關係。我們期待賴總統的文告，不只是各種文青詞藻堆疊，而要以實際的行動，帶領國家回歸正軌。

民眾黨期待，賴總統可走出少數執政的焦慮，不再讓台灣在政治鬥爭裡虛耗，期待賴總統以更大的智慧與包容，使台灣人民重新信賴政府，請認真且努力的，做全台灣人民的總統。

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