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賴清德曝拋「祖國論」原因：看見吳慷仁等藝人賀中國國慶有感而發

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德國慶晚會致詞說出「祖國論」，他9日在民進黨中常會曝「祖國論」由來。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

總統賴清德在國慶晚會演說談到「祖國論」，引發社會各界正反熱議。有知情人士表示，賴清德9日出席民進黨中常會時，特別解釋當時為什麼會說出祖國論，主要是看見許多台灣藝人對於中國國慶發文有感而發，也主動談及祖國論的由來，強調祖國論並沒有超前的論述，請黨內不用特別解讀。

賴清德5日在113年國慶晚會致詞時說，最近鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國就要過113歲生日，「因此就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，切勿用祖國兩字」，消息一出立刻引發各界熱議。

對此，有知情人士透露，賴清德9日出席民進黨中常會時，特別解釋了為什麼會在國慶晚會說出「祖國論」的原因。賴清德表示，主要是最近看見包含吳慷仁在內等許多台灣藝人，紛紛對中華人民共和國國慶發文，才讓他忍不住有感而發。

賴清德也解釋祖國論的說法，其實是根據民進黨的「台灣前途決議文」，前總統蔡英文的「四個堅持」，還有自己選舉時提出的「和平四大支柱」脈絡而來，並未有超越前述的邏輯，請黨內不需要特別解讀或給予定調，讓外界有多一點的討論空間。

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