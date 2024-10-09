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胸腔醫曝「沙發」是肺癌危險因子！早期發現存活率多10倍

▲▼客廳,落地窗,地毯,沙發。（圖／pixabay）

▲杜承哲表示，有2種肺癌因子民眾可能不熟悉，分別是肥胖、沙發。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

藝人汪建民病逝的消息引起討論，也掀起國人對肺癌的關注。對此，胸腔外科醫師杜承哲表示，有2種肺癌因子民眾可能不熟悉，分別是「肥胖」和「沙發」，同時他也提醒，早期肺腺癌與晚期相比，存活率可以相差10倍，因此務必早期篩檢、及早治療。

杜承哲在臉書上分享，較早期的肺腺癌，與晚期有著巨大的差異，第一期與第四期的存活率，可以相差超過十倍。杜承哲舉例，以英國的資料來看，第一期的五年存活率為65％，第四期則為5％，其他研究當中，也有90％與10％的資料。

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杜承哲說，與其詢問「發現是晚期肺癌，要注意什麼」，還不如「積極進行肺癌篩檢，在第一期就發現它」，比起到晚期再來治療，早期發現的效果更好。

杜承哲引述美國的研究，指稱同樣是吸菸的高風險族群，做低劑量電腦斷層篩檢的民眾，與只照X光檢查的民眾相比，能夠降低20％的癌症死亡率。

▲在桃園市某知名醫院住院的八旬婦人上周六遭擔任院方麻醉師的女兒朝臉部爆打，導致鼻青臉腫，隔鄰住院病患有人看不下去憤而向院方通報。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲杜承哲表示，有2種肺癌因子民眾可能不熟悉，分別是肥胖、沙發。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

杜承哲提到，針對老菸槍、有肺癌家族病史的民眾，台灣給予2年1次的免費篩檢，目的就是要及早發現、及早治療，例如前副總統陳建仁、醫師陳佩琪及陳文茜女士，都是篩檢發現的早期肺癌，經過微創手術治癒後，恢復正常生活，也已穩定追蹤非常多年。

杜承哲提醒，平常能做到的事，除了戒菸、避開汙染源，以及接受篩檢外，多攝取十字花科蔬菜，例如花椰菜、甘藍菜等，並減少攝取加工食品，及避免久坐、多活動，增加抗癌抗氧化的能力，減少不必要的自由基，都是很好的做法。

此外，杜承哲新的貼文忠還補充，有2種肺癌因子民眾可能不熟悉，分別是「肥胖」跟「沙發」。其中肥胖是肺癌的獨立風險因子，腰圍是較為指標的數字，建議男性腰圍宜小於90公分、女性腰圍宜小於80公分。

杜承哲說，總脂肪與飽和脂肪的攝入量，與罹患肺癌的風險也有正相關。

至於沙發有什麼問題？杜承哲說，身體活動被證實能夠降低罹患肺癌的風險，久坐則被發現和多種癌症發生率都有正相關。

杜承哲提及，沙發就跟微波爐、網球拍一樣，都是人類發明的工具，正確使用是安全的，不正確使用才會影響到人。

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