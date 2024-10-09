胸腔醫曝「沙發」是肺癌危險因子！早期發現存活率多10倍

▲杜承哲表示，有2種肺癌因子民眾可能不熟悉，分別是肥胖、沙發。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

藝人汪建民病逝的消息引起討論，也掀起國人對肺癌的關注。對此，胸腔外科醫師杜承哲表示，有2種肺癌因子民眾可能不熟悉，分別是「肥胖」和「沙發」，同時他也提醒，早期肺腺癌與晚期相比，存活率可以相差10倍，因此務必早期篩檢、及早治療。

杜承哲在臉書上分享，較早期的肺腺癌，與晚期有著巨大的差異，第一期與第四期的存活率，可以相差超過十倍。杜承哲舉例，以英國的資料來看，第一期的五年存活率為65％，第四期則為5％，其他研究當中，也有90％與10％的資料。

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杜承哲說，與其詢問「發現是晚期肺癌，要注意什麼」，還不如「積極進行肺癌篩檢，在第一期就發現它」，比起到晚期再來治療，早期發現的效果更好。

杜承哲引述美國的研究，指稱同樣是吸菸的高風險族群，做低劑量電腦斷層篩檢的民眾，與只照X光檢查的民眾相比，能夠降低20％的癌症死亡率。

▲杜承哲表示，有2種肺癌因子民眾可能不熟悉，分別是肥胖、沙發。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



杜承哲提到，針對老菸槍、有肺癌家族病史的民眾，台灣給予2年1次的免費篩檢，目的就是要及早發現、及早治療，例如前副總統陳建仁、醫師陳佩琪及陳文茜女士，都是篩檢發現的早期肺癌，經過微創手術治癒後，恢復正常生活，也已穩定追蹤非常多年。

杜承哲提醒，平常能做到的事，除了戒菸、避開汙染源，以及接受篩檢外，多攝取十字花科蔬菜，例如花椰菜、甘藍菜等，並減少攝取加工食品，及避免久坐、多活動，增加抗癌抗氧化的能力，減少不必要的自由基，都是很好的做法。

此外，杜承哲新的貼文忠還補充，有2種肺癌因子民眾可能不熟悉，分別是「肥胖」跟「沙發」。其中肥胖是肺癌的獨立風險因子，腰圍是較為指標的數字，建議男性腰圍宜小於90公分、女性腰圍宜小於80公分。

杜承哲說，總脂肪與飽和脂肪的攝入量，與罹患肺癌的風險也有正相關。

至於沙發有什麼問題？杜承哲說，身體活動被證實能夠降低罹患肺癌的風險，久坐則被發現和多種癌症發生率都有正相關。

杜承哲提及，沙發就跟微波爐、網球拍一樣，都是人類發明的工具，正確使用是安全的，不正確使用才會影響到人。