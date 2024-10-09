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2024台灣設計展在台南　以設計襯托台南城市文化美學

▲「2024 設計展」將於10/26至11/10在台南盛大舉行，9日於台北松山文創園區創意劇場舉辦「2024台灣設計展展前記者會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2024 設計展」將於10/26至11/10在台南盛大舉行，9日於台北松山文創園區創意劇場舉辦「2024台灣設計展展前記者會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2024 設計展」將於10/26至11/10在台南盛大舉行，9日於台北松山文創園區創意劇場舉辦「2024台灣設計展展前記者會」，台南市長黃偉哲、經濟部政務次長何晉滄、台南市文化局長謝仕淵、台灣設計研究院院長張基義等人皆蒞臨現場，為全國民眾共同揭開這場台灣設計領域的年度盛會。

▲「2024 設計展」將於10/26至11/10在台南盛大舉行，9日於台北松山文創園區創意劇場舉辦「2024台灣設計展展前記者會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024台灣設計展以「是台南，當是未來」為主題，市定古蹟西市場、香蕉倉庫及台南市美術館2館等三大主展區，分別聚焦台南豐富的「吃」、「穿」內涵，以及出身台南並在全球各領域扮演舉足輕重地位的隱形產業冠軍。來自全國、超過百位設計師聚集台南，共同探索台南的過去、現在與未來，以設計勾勒出台南城市的獨特文化與美學底蘊。

台南市長黃偉哲表示，台南這座城市不斷在傳統與創新之間迸發這座城市的文化實力。走在台南的菜市場裡，歐巴桑們不只懂得吃與穿的精華，他們也懂什麼是台積電先進封裝CoWoS，台南就是一座這麼新舊並陳的偉大城市。台南的文化活在日常與庶民生活之間，希望全國民眾皆能把握機會來到台南，參與第五度來到台南的2024台灣設計展；同時也別忘記享受台南的美食。看見台南如何透過生活展現深厚文化內涵。

▲「2024 設計展」將於10/26至11/10在台南盛大舉行，9日於台北松山文創園區創意劇場舉辦「2024台灣設計展展前記者會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經濟部政務次長何晉滄介紹，文化是創造與改變的核心，文化更是一種思維方式。文化的內涵將呈現一個國家的國民素養以及國力的展現；文化的力量可以讓國家偉大；設計則是文化轉譯與創新的重要工具，文化的展現也將透過設計被看見。他說，「我也是台南人，台南在過去、現在、未來都不斷地被世界看見且需要」，這座文化古城從菜市場到晶圓廠，台南是不斷結合過去與未來的偉大城市，歡迎大家一起來到台南參加2024台灣設計展。

台南市文化局長謝仕淵說，2024台灣設計展主展區包含台南市美術館 2 館、市定古蹟西市場與香蕉倉庫，並以此為核心輻射台南全市。台南市美術館 2 館主要呈現台南從傳統產業、前瞻產業及設計導入城市的全面向內容；市定古蹟西市場與香蕉倉庫，則呈現從台南常民生活美學中沈澱出的細膩文化內涵，吃與穿貫穿台南的日常，更成為支撐這座文化首都與歷史城市的基石。

▲「2024 設計展」將於10/26至11/10在台南盛大舉行，9日於台北松山文創園區創意劇場舉辦「2024台灣設計展展前記者會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

謝仕淵局長指出，如曾作為南台灣規模最大的現代化市場，市定古蹟西市場經過約三年的文資修復工程，將首次完整向國人開箱。西市場的拔地而起，見證台灣人生活方式的劇烈變化，2024台灣設計展更以台南常見的圓拱廊道作為意向，呼應台南傳統與創新同時兼具的發展歷程，這也是今（2024）年台南400系列行動，企圖強調台南城市珍視百年傳統，邁向永續未來的核心價值。此外，今年特別推出主展區散步路線，讓民眾看展之餘，可以盡情徜徉在台南新舊交融的文化韻味，更能發掘活躍在城市中的設計能量。

▲「2024 設計展」將於10/26至11/10在台南盛大舉行，9日於台北松山文創園區創意劇場舉辦「2024台灣設計展展前記者會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲「2024 設計展」將於10/26至11/10在台南盛大舉行，9日於台北松山文創園區創意劇場舉辦「2024台灣設計展展前記者會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「2024 台灣設計展」由經濟部及台南市政府共同辦理，將於10月26日至11月10日盛大開展，主展區包含台南市美術館2館、西市場、香蕉倉庫；衛星展區有321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館、台南車站、孔廟商圈、國華友愛商圈、永樂市場；淺草多功能中心則規劃為設計食堂。相關資訊請至「台灣設計展」官網查詢，歡迎民眾前往參觀，感受台南設計能量及在地魅力！

▲「2024 設計展」將於10/26至11/10在台南盛大舉行，9日於台北松山文創園區創意劇場舉辦「2024台灣設計展展前記者會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲「2024 設計展」將於10/26至11/10在台南盛大舉行，9日於台北松山文創園區創意劇場舉辦「2024台灣設計展展前記者會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲「2024 設計展」將於10/26至11/10在台南盛大舉行，9日於台北松山文創園區創意劇場舉辦「2024台灣設計展展前記者會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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