貓隻疑被餵毒　台南市動保處邀民眾共同緝兇查證屬實必嚴懲

▲台南市動保處也呼籲市民朋友協助，透過動保處專線1959提供毒貓相關線索事證，以利動保處與警方共同緝兇。（圖／示意圖非關本案，記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對近日發生於台南市中西區民族路巷內的疑似貓隻被餵毒事件，台南市動保處表示，於10月8日凌晨接獲通報後，已立即請求警察局支援前往查辦，現場初步查察結果出爐，經查有兩隻貓死亡，非「貓屍遍野」，且現場未發現毒餌痕跡，查訪附近也未發現可疑的浪貓殺手。

台南市動保處表示，後續仍會積極查察，若毒貓事件屬實，最高可處兩年以下有期徒刑或拘役，並併科20萬至200萬元不等的罰金，動保處也提供專線1959邀民眾共同緝兇，一經查屬實必嚴懲。

動保處表示，1959專線人員於10月8日凌晨接獲通報，已和台南市警二分局成立專案小組。目前除檢視相關罪證資料外，並積極調閱監視器畫面，釐清相關案情。經查，被檢舉地點四周已無貓隻屍體。經與環保局清潔隊聯繫，清潔隊表示上禮拜曾受託運載發生地2隻貓隻屍體，但無從確認是否有中毒，且貓隻屍體已清除完畢，後續無從化驗。

動保處表示，據調查並未有民代所指的貓屍遍野狀況，但也不敢掉以輕心，將配合相關事證繼續緝兇，若屬實將予以重罰。根據《動物保護法》第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。若經調查確認有違法行為，將依該法第25條追究刑責，最高可處兩年以下有期徒刑或拘役，並併科20萬至200萬元不等的罰金。動保處也呼籲市民朋友協助，透過動保處專線1959提供相關線索、事證，以利動保處與警方共同緝兇。