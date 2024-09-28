檢廉追京華城案聲押李文宗、朱亞虎　女秘書北檢作證「竟比中指」

▲柯市府行程秘書黃心湘在北檢對攝影記者比中指。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

京華城容積率弊案傳出重大突破，檢廉昨(27日)一早陸續傳喚10名被告、6名證人到廉政署說明，經移送北檢複訊後，民眾黨主席柯文哲參選總統時的財務長李文宗、以及京華城土地開發商鼎越公司前董事長朱亞虎雙雙遭聲押；不過在北檢現場也傳出小插曲，在柯市府擔任行程秘書的黃心湘被傳訊作證，見到大批媒體記者時，竟伸出左手比中指。

檢廉27日兵分29路搜索威京集團等處，並約談李文宗、朱亞虎、沈春池文教基金會前秘書長童中白等10名被告，還傳喚隨扈陳文鐘、前行程秘書黃心湘等6名證人，一共16人應訊，是本案自偵辦以來第二波規模最大的偵查行動。在廉政署訊畢後，將李文宗、朱亞虎等15人移送北檢複訊，檢察官認定李文宗也涉嫌收賄，28日凌晨依《貪污治罪條例》向法院聲押李文宗、朱亞虎2人。

在檢方深入追查時，時任柯市府行程秘書的黃心湘也以證人身分被傳訊，但當黃走進北檢見到大批媒體守候時，竟冷不防伸出左手朝現場記者比中指。

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▲柯文哲大帳房李文宗。（圖／記者劉昌松攝）

▲前台北市兵役局長朱亞虎。（圖／記者劉昌松攝）