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「零死角女神」林岱縈看光雕秀在總統府前親男人！　直呼太害羞

▲▼「零死角女神」林岱縈現身總統府光雕秀。（圖／讀者提供）

▲「零死角女神」林岱縈現身總統府光雕秀。（圖／林岱縈提供，下同）

記者陶本和／台北報導

2024國慶總統府建築光雕展演今年以「當我們同在一起」為主題，匯聚41部台灣原創漫畫、2部經典動畫；8日晚間舉行點燈儀式，總統賴清德、立法院長韓國瑜都到場欣賞展演外，「零死角女神」林岱縈也現身，並透過社群媒體IG發文直呼，「在總統府親吻也太害羞了！」還問大家她所親吻的這個男人大家認不認識。

由總統府指導、文化總會主辦，及文化部共同主辦的「2024國慶總統府建築光雕展演」於10月8日至10月10日登場，今（2024）年國慶光雕以「當我們同在一起」為主題，集結43部作品、近百件圖稿，期望與國人一起認識橫跨半個世紀的台灣漫畫及動畫作品。

賴清德、韓國瑜、總統府秘書長潘孟安、中華文化總會副會長江春男、文化部次長李靜慧等重量級政要，8日晚間皆出席點燈儀式。賴清德致詞時表示，前總統蔡英文在任內推動總統府建築光雕展演，希望以不同主題表示對這塊土地的敬意，也呈現多元文化，讓參與的人更了解台灣的故事，也凝聚人民更大的力量。

▲▼「零死角女神」林岱縈現身總統府光雕秀。（圖／讀者提供）

賴清德說，今年展演的主題是「當我們同在一起」，由不同世代、風格的漫畫家，用各自的漫畫故事呈現今年的內容。包括大家非常熟悉的「諸葛四郎」創作者葉宏甲老師，以及現場共聚一堂的前輩畫家及年輕漫畫家，他要感謝大家用創作為每個人帶來愉快的童年。

此外，連「零死角女神」林岱縈也現身，她平時就是動漫迷，她看到電影「魔法阿媽」的主角人物出現在光雕秀上，也回想起她和阿嬤間的共同記憶。她說，小時候自己沒有開口說話，阿嬤還以為她是啞巴，想盡各種辦法讓她開口說話，甚至還急到哭出來，看到阿嬤哭了，她也跟著哭。

林岱縈也在個人社群IG上發文直呼，「在總統府親吻也太害羞了！」還問大家她所親吻的這個男人大家認不認識，底下有網友說，「這個男人不認識，但我知道我會討厭這個男人」。林岱縈說，今年的主題是「 #當我們同在一起 」，以台灣第一本英雄漫畫《諸葛四郎》為亮點，串起了41部台灣原創漫畫和2部經典動畫，並邀請許多有名的配音員參與聲音演出。

林岱縈表示，一個光雕展串起了台灣不同世代的集體記憶，其中還有看到了《魔法阿嬤》，當初的那份回憶和感動一直都保存在心中，也想起了她的阿嬤。

有關今年光雕，文化總會秘書長李厚慶表示，過去國慶光雕曾有以女性、運動等主題的漫畫元素，但未將「漫畫」及「動畫」作為主角，今年不僅聚焦在「專屬台灣的漫畫及動畫文化」上，與民眾一起回顧《諸葛四郎》、動畫電影《魔法阿媽》等經典作品，也藉由豐沛的創作能量，讓大眾認識台灣的多元文化，挑選了《Day Off》、《課金派戀愛》及《來自清水的孩子》等性別及歷史議題的漫畫，讓大家看得開心的同時，更認識自己生活的這塊土地。

▲▼「零死角女神」林岱縈現身總統府光雕秀。（圖／讀者提供）

國慶光雕藝術總監陳怡潔說，為讓大眾更認識台灣漫畫及動畫作品，這次邀請了各領域專家一同參與，像是編導作品《狂起》獲 2017年曼谷藝術節最佳劇本、最佳導演等四項大獎的王靖惇；音樂總監由瘋戲樂工作室藝術總監王希文擔任；還有從事廣告配音員超過25年，擔任過75場國家級頒獎典禮司儀的德仔做為聲音導演；另外，還邀請了湠臺灣電影內容總經理、《妖果小學》導演張永昌，及曾獲卓越新聞獎、亞洲出版協會卓越新聞獎卓越藝術及文化報導獎首獎，並主持《大人的漫畫社》Podcast的陳怡靜擔任顧問，他們都是這次光雕重要的幕後推手。

陳怡潔提到，這次國光雕主視覺，由前台灣當代文化實驗場設計師、NOT BIG ISSUE市集主辦人邱璽民製作，為呼應「當我們同在一起」這一主題，讓10位不同時代、時空的經典動畫及漫畫角色齊聚一堂，透過雙色調的展現，平衡不同畫風及筆觸，試圖捕捉集體印象中最習慣的漫畫載體本質。

▲▼「零死角女神」林岱縈現身總統府光雕秀。（圖／讀者提供）

陳怡潔指出，今年主視覺以《諸葛四郎》的肖像輪廓為畫面主軸，串連經典及年輕世代作家作品，帶大家回顧不同時期的台灣原創漫畫及經典動畫，也看見不一樣的英雄故事。

至於光雕的展演時間，文化總會表示，10/8-10/10晚間於總統府前凱達格蘭大道展出，展演時間為18時45分、19時00、19時20分、19時40分、20時00分、20時15分、20時30分、20時45分、21時00分、21時15分、21時30分、21時50分，10月8日因點燈儀式，場次改至19時00開始，及10月10日國慶日當天特別加場18時30分，每場次為10分鐘。

▲▼「零死角女神」林岱縈現身總統府光雕秀。（圖／讀者提供）

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