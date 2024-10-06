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國慶光雕展演8日登場　經典漫畫諸葛四郎、魔法阿嬤等43作品亮相

▲▼「2024國慶總統府建築光雕展演」即將於10月8日至10月10日登場，今（2024）年國慶光雕以「當我們同在一起」為主題。（圖／文總提供）

▲「2024國慶總統府建築光雕展演」即將於10月8日至10月10日登場，今（2024）年國慶光雕以「當我們同在一起」為主題。（圖／文總提供）

記者陶本和／台北報導

由總統府指導、文化總會主辦，及文化部共同主辦的「2024國慶總統府建築光雕展演」即將於10月8日至10月10日登場，今（2024）年國慶光雕以「當我們同在一起」為主題，集結43部作品、近百件圖稿，期望與國人一起認識橫跨半個世紀的台灣漫畫及動畫作品。

台灣第一部英雄漫畫《諸葛四郎》於1958年推出，並在當時成為家喻戶曉的熱門作品，台灣的漫畫，在葉宏甲、劉興欽等漫畫家的帶動下，分別在1950、1980年代迎來二波的黃金時期，政府單位也積極推動台灣漫畫發展，像是2009年由中研院提起計劃而誕生的《CCC創作集》。

2018年文化部也推出漫畫輔導金，為台灣漫畫迎來新一波的發展；籌備了7年的國家漫畫博物館，也於2023年底開始試營運，台灣漫畫在政策扶持及眾多漫畫家、出版社及從業人員的共同努力下，正逐步向前邁進。

文化總會指出，今年適逢《諸葛四郎》漫畫家葉宏甲百歲冥誕，為向經典致敬，並串連台灣新銳創作者，國慶光雕將以漫畫為主軸，連結43部不同時期的台灣作品、44位創作者、近百件圖稿，與國人一起見證台灣的創作能量。首波公告作品包含經典作品《諸葛四郎》、《魔法阿媽》、《傾國怨伶》、《童話短路》、《冥戰錄》，話題作《異人茶跡》、《鐵男孩》、《1661國姓來襲》、《閻鐵花》等，及以知名IP水果奶奶作為動畫角色的《妖果小學》，作品年代橫跨了半個世紀，並在國慶光雕上相聚，演繹台灣人的世代記憶。

文化總會秘書長李厚慶表示，過去國慶光雕曾有以女性、運動等主題的漫畫元素，但未將「漫畫」及「動畫」作為主角，今年不僅聚焦在「專屬台灣的漫畫及動畫文化」上，與民眾一起回顧《諸葛四郎》、動畫電影《魔法阿媽》等經典作品，也藉由豐沛的創作能量，讓大眾認識台灣的多元文化，挑選了《Day Off》、《課金派戀愛》及《來自清水的孩子》等性別及歷史議題的漫畫，讓大家看得開心的同時，更認識自己生活的這塊土地。

李厚慶也說，國慶是國家的慶典，而光雕則是獻給所有台灣人的演出，希望邀請所有國人一起欣賞這場展演，一起看見台灣的美好。

國慶光雕藝術總監陳怡潔說，為讓大眾更認識台灣漫畫及動畫作品，我們邀請了各領域專家一同參與，像是編導作品《狂起》獲 2017年曼谷藝術節最佳劇本、最佳導演等四項大獎的王靖惇；音樂總監由瘋戲樂工作室藝術總監王希文擔任；還有從事廣告配音員超過25年，擔任過75場國家級頒獎典禮司儀的德仔作為聲音導演；另外，還邀請了湠臺灣電影內容總經理、《妖果小學》導演張永昌，及曾獲卓越新聞獎、亞洲出版協會卓越新聞獎卓越藝術及文化報導獎首獎，並主持《大人的漫畫社》Podcast的陳怡靜擔任顧問，他們都是這次光雕重要的幕後推手。

陳怡潔提到，這次國光雕主視覺，由前台灣當代文化實驗場設計師、NOT BIG ISSUE市集主辦人邱璽民製作，為呼應「當我們同在一起」這一主題，讓10位不同時代、時空的經典動畫及漫畫角色齊聚一堂，透過雙色調的展現，平衡不同畫風及筆觸，試圖捕捉集體印象中最習慣的漫畫載體本質。

陳怡潔指出，今年主視覺以《諸葛四郎》的肖像輪廓爲畫面主軸，串連經典及年輕世代作家作品，帶大家回顧不同時期的台灣原創漫畫及經典動畫，也看見不一樣的英雄故事。

文總表示，2024國慶總統府建築光雕展演將於10/8-10/10晚間於總統府前凱達格蘭大道展出，展演時間為18時45分、19時00、19時20分、19時40分、20時00分、20時15分、20時30分、20時45分、21時00分、21時15分、21時30分、21時50分，10月8日因點燈儀式，場次改至19時00開始，及10月10日國慶日當天特別加場18時30分，每場次為10分鐘。

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