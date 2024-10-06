分析／賴清德超派！台派叫好也務必冷靜　強人與莽夫僅一線之隔

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）



文／記者陶本和

總統賴清德在主權議題上用字更清晰、更直白，少了前總統蔡英文的拐彎抹角，少了外交模糊的藝術，這讓他的作風顯得更強硬，確立他超派形象。不過，在國內台派一致叫好之餘，站在國家穩健的立場，大家務必冷靜下來，國內正反兩造吵吵就算了，此刻更該關注國際反應，尤其是友好民主陣營的態度；必須提醒，在複雜的國際局勢中，鋼鐵強人是否粗中有細還有待驗證，畢竟強人與莽夫，僅一線之隔。

美國近年應對台灣議題上，為了避免誤判情勢，逐漸從「戰略模糊」走向「戰略清晰」；而賴清德上任後，他的兩岸論述、主權議題，也確實比蔡英文時期更清晰，用字更口語，甚至態度更強硬。

回顧蔡英文時代，蔡英文過去凸顯「中華民國台灣」，在2016年就職演說中，她強調「維持現狀」，會依中華民國憲法、兩岸人民關係條例來處理兩岸事務；同時，她也尊重1992年，兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干共同認知與諒解的歷史事實。

此外，蔡英文也鮮少闡述國民政府播遷來台之前，也就是中華民國尚在大陸的那段歷史，而是著重在「中華民國在台灣」的歷史事實。她在民國110年的國慶演說中，談及「此時此刻的中華民國，正處在72年來最複雜多變的局勢當中」，意指中華民國在台灣72年；民國111年的國慶演說中談及，「今天是中華民國111年國慶，也是中華民國立足台灣以來，第73個國慶日」；而民國112年國慶演說，則是提及「這正是中華民國立足台灣74年來，之所以屹立不搖的精神」。

賴清德在主權、兩岸議題的闡述方式上，選擇更全面、更清晰、更口語。昨天（5日）在國慶晚會上，以「輩份」角度論述中華民國、中華人民共和國，先是祝賀中華人民共和國75歲生日快樂，接著祝賀中華民國113歲生日快樂，並強調從年齡上，中華人民共和國絕不可能是中華民國的祖國。

賴清德用淺顯易懂、口語化的方式，反將了長期「回歸祖國」的敘事，同時也延伸了他在520就職時，「兩國互不隸屬」的論述。接著，他也談及「台澎金馬落地生根，已經75年」，這則是延續蔡英文的脈絡，用更明確的方式，表達國共內戰的史觀，已經是中國內政化的論述，他意在突破「國共框架」。

賴清德選擇不進入中共跟國民黨「國共」與「內政化」的敘事脈絡中，他的闡述方式是跳脫的，是拉高層次的，他要把台灣拉到「國際」、「第一島鏈」世界局勢中。他選擇強調台灣的主體性與主權，強調台灣在國際社會民主陣營中，一起對抗威權主義擴張。

賴清德的主軸還是蔡英文路線，跟他選前承諾的一樣，只是在手法上他更為鮮明、更為直白，少了蔡英文的拐彎抹角，少了外交上模糊的藝術。回顧2024年總統大選期間，民進黨陣營的競選廣告《在路上》，其中有一幕是蔡英文跟賴清德說，「你比我想像的還要更兇」。現在看起來，賴清德在兩岸基調、主權議題上，確實比大家想像的還更強硬、更兇悍，也更沒有模糊空間。

賴清德的主權論述，在國內台派圈獲得一致叫好，只是除了國內反應，正反兩造大家吵吵就算了，站在國家穩健的立場，此刻更重要的是關注國際反應，尤其是友好民主陣營的態度。務實來看，還是得潑點冷水提醒，務必冷靜下來，國際局勢極為複雜險峻，鋼鐵強人是否粗中有細，還有待驗證，畢竟強人與莽夫，僅有一線之隔。