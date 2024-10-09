影／湄洲祖廟媽祖羽化升天1037週年　兩岸6千人參與5天4夜遶境　

記者任以芳／湄洲島報導

再過兩天就是媽祖羽化升天（農曆九月初九）紀念日，福建湄洲媽祖祖廟今（9）日舉行「紀念媽祖羽化升天1037週年暨媽祖金身巡安湄洲島」等系列活動，同時啟動5天4夜媽祖遶境，《東森新媒體ETtoday》也在現場感受震撼起駕儀式，來自兩岸信眾、60多個表演團隊以及大陸本地遊客，預計6千多人陸續湧入湄洲島，沿路開道恭送媽祖金身，莊嚴又盛大。

▲ 湄洲祖廟媽祖金身巡安，進行五天四夜遶境。（圖／記者任以芳攝）

今年是媽祖信俗列入《人類非物質文化遺產保護代表作 名錄》 15週年，也是媽祖羽化升天1037週年，超過千年的紀念儀式未曾停歇。福建湄洲媽祖祖廟今起正式宣佈5天4夜遶境活動正式開始，同時也為後天11日（農曆九月初九）媽祖羽化升天紀念日做準備。

來自海內外的媽祖敬仰者今陸續趕到湄洲島參加活動，上午祖廟人員恭請媽祖金身準備就緒，行前做最後梳妝打理，祖廟寢殿，鐘鼓齊鳴，莊嚴肅穆。

▲ 「紀念媽祖羽化升天1037週年暨媽祖金身巡安湄洲島」等系列活動。（圖／記者任以芳攝）

中華媽祖文化交流協會常務副會長俞建忠，湄洲島黨工委書記吳海端，湄洲島管委會主任林鋒，湄洲媽祖祖廟董事會名譽董事長林金榜，湄洲媽祖祖廟董事會董事長林金贊，湄洲媽祖祖廟董事會名譽董事長、台灣高雄獅甲慈明宮主任委員黃土城，湄洲媽祖祖廟董事會榮譽董事長、上海玉成天賜珠寶有限公司董事長趙柳成，台灣嘉義新港奉天宮董事長何達煌等嘉賓，湄洲媽祖祖廟全體董監事及值年福首暨護駕團全體人員向媽祖行莊嚴的三獻禮。

禮成後，祖廟鞭炮齊放、禮炮震天，媽祖金身正式出巡，現場沿途超過千人恭送媽祖金身巡安海島，人潮綿延數十公里。巡安隊伍也是浩浩蕩蕩，綿延數里。

▲ 湄洲島特有開路馬。（圖／記者任以芳攝）

相較台灣媽祖遶境巡安隊伍，湄洲島遶境請出六匹高壯的開路馬帶路，接著是報馬仔和哨角隊（台灣）、千里眼順風耳神偶、電音三太子神偶、英歌隊、舞龍隊等組成的兩岸民俗陣頭依序開道，其後是儀仗隊、儀衛隊等陣頭。隊伍中心點，身著傳統媽祖服飾的湄洲女，梳著傳統帆船頭（又稱媽祖頭）與漢服打扮的司禮生分列媽祖金身兩側。

▲ 今年大甲鎮瀾宮媽祖遶境神鑾的報馬仔以及哨角隊參加活動。（圖／記者任以芳攝）



今年大甲鎮瀾宮媽祖遶境神鑾的報馬仔以及哨角隊，特地來湄洲島一起參與5天4夜遶境。根據民間習俗「報馬仔」（又稱探馬仔），負責查看前方安全，隨時回報給媽祖路況，沿途敲鑼，通知信眾迎接媽祖，在台灣還能跟「報馬仔」拿紅線，過火後帶回家保平安。

《東森新媒體ETtoday》也觀察兩岸遶境陣頭活動都很豐富，各有特色，沿途也有愛心休息站，提供食物除了水、汽水等飲料，還有媽祖平安餅、橘子等象徵吉祥的小點心。

▲ 估計有6千多人陸續湧入湄洲島參與盛會。（圖／記者任以芳攝）

最特別的是，湄洲島民眾十分虔誠，媽祖金身來沒到現場已經開始準備迎接，家家戶戶門口擺放香案，還會燒「掛草」（同音）、金銀財寶紙錢。這也是湄洲島十分古老傳統習俗，根據當地居民說法，一方面為了恭迎媽祖金身出巡，有此一說燒給媽祖跟前引路馬和兵將。

每年湄洲島都會舉行媽祖九月初九羽化升天儀式，大多是2天1夜或3天2夜遶境，每逢5年則會舉行一次盛大慶典。這次來自兩岸信眾、大陸本地遊客以及60多個兩岸陣頭，超過100多家宮廟參與，估計有6千多人陸續湧入湄洲島參與盛會。

來自基隆聖安宮的公關委員蘇美娥、監察委員張昌仁已經多次來湄洲島進香，當地民間參拜的信仰習俗更加「原汁原味」，貼近古時民間傳統祭祀禮儀。他們也認為，媽祖是華人信仰文化，兩岸應該更加多交流走動。

▲ 台灣新港奉天宮董事長何達煌。（圖／記者任以芳攝）

「我從1987年就來湄洲島後來每年都會來參加媽祖羽化升天儀式」，台灣新港奉天宮董事長何達煌接受《東森新媒體ETtoday》十分感動的說，「湄洲祖廟於1622年分靈出去，因此嘉義新港奉天宮媽祖就是來自湄洲，至今已經有400多歷史，湄洲祖廟是全世界媽祖的家，感恩媽祖保佑兩岸和平」。

媽祖金身將巡安途經湄洲島17個媽祖宮廟和行宮站點，並將於10月11日（農歷九月初九）下午在下山村深澳底媽祖福船舉行海祭祈福大典，這也是湄洲島十分特殊傳統，將在青浦澳海灘寶船造型的祭臺，舉行海祭媽祖大典。

相較台灣較少著重海祭儀式，湄洲島代代相傳的海祭更是「媽祖信俗」重要組成部分。在海祭大典中，有漁民上供、舞生跳八佾舞、信眾行三跪九叩禮、漁民放生、漁船燃放鞭炮慶賀等環節，場面十分壯觀。

▼ 湄洲祖廟紀念「媽祖羽化升天1037週年暨媽祖金身巡安湄洲島」即景。（圖／記者任以芳攝）