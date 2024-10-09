假交易騙銀行「2年詐上億」　織品公司負責人遭搜索約談

▲織品進出口公司涉嫌利用國內信用狀詐騙銀行上億元，遭北檢搜索約談。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

針織禮品進出口公司鋕達實業，涉嫌從2018年到2020年間，以假合約申請國內信用狀，詐騙多家銀行依信用狀條件撥款，鋕達實業循環利用假交易手法，借新還舊，累計詐騙銀行上億元，台北地檢署9日指揮調查局搜索鋕達實業等7個地點，並依《銀行法》詐欺銀行等罪嫌約談陳姓老闆等5人。

檢調獲報，鋕達實業與關連公司鋕泰實業疑因財務出現缺口，為了調度資金，利用過去公司累積的信用，與配合的廠商製作假交易，再由鋕達以不實的毛料購買合約等文件，向銀行申請國內信用狀交給假賣方。

但這些交易實際上並不存在，賣方卻能提出相關交貨履約的證明，騙過銀行，依信用狀額度支付貨款，相關資金再回流給鋕達實業，用來支應債務本息。雖然相關銀行實際上並未受到損失，但鋕達實業等公司不斷用假交易方式套現的手法已經涉嫌違反《銀行法》、《商業會計法》。

檢察官王繼瑩9日指揮調查局台北市調處，持法院核發搜索票，搜索鋕達實業、鋕泰實業、英富利得實業等7個地點，並依詐欺銀行等罪嫌，約談鋕達、鋕泰陳姓負責人、英富利得張姓負責人等5人到案。