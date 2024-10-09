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社會 社會焦點 保障人權

屏東男加入「投資群組」驚覺遭詐25萬　與警合作逮外籍車手

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局為有效降低詐欺犯罪率，自今年9月1日起規劃警勤區員警逐戶加強宣導新興詐騙手法及防範技巧，運用社區警政策略與民眾共同打擊詐欺犯罪，成功逮獲外國籍詐騙車手，成功攔詐300萬元，依詐罪送移送法辦，檢方聲押禁見獲准。

▲潮州警分局逮獲馬來西亞籍車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局逮獲馬來西亞籍車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局竹田組合所警員陳宗賢日前落實警勤區查察，走入社區向竹田鄉西勢村李姓村民進行識詐宣導，當時李男已加入投資群組，惟尚未發覺是詐騙，幾日後發現先前投入的新台幣25萬元領不回來，需再入金300萬元，過程與勤區員警所宣導的假投資詐騙手法相似，讓他驚覺受騙。

警方除協助受理詐欺案件，並由竹田所所長盧智勝與偵查隊小隊長梁祝豪等人組成專案小組，與李民合作日前在竹田鄉龍門路段當場逮捕41歲男性馬來西亞籍詐騙車手。

查緝過程更是一波三折，詐騙集團極為謹慎與狡猾，設下層層關卡阻擾警方查緝，專案小組不畏辛苦埋伏1個多小時，趁面交之際立即逮捕車手，成功攔阻詐騙金額新台幣300萬元。

分局長林明波表示，打擊詐欺是警政當前的重點工作，而詐騙損失金額很可能是民眾一輩子的積蓄，為守護民眾財產安全，本分局將持續推動警勤區入戶識詐宣導工作，以期有效地防止詐騙案件的發生、阻止民眾遭受詐騙財產損害擴大，並結合警民力量共同對抗詐騙集團。

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