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台灣人赴陸失聯　去年至今已77件「多起涉詐騙」

▲▼台灣電信詐騙犯被大陸重判！29人中最重14年、最輕4年半。（圖／新華社）

▲中國大陸詐騙刑期較重，台灣曾有詐欺犯被判刑14年。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會秘書長羅文嘉4日表示，去年1月至今，累積共有77件國人赴陸失聯案，其中30多件聯繫上的、知道原因的，有很大一部分與詐騙、詐欺有關。羅文嘉提醒，

羅文嘉在海基會的背景說明會上提到，他日前赴立法院時，有委員向他反映，稱近期有多例國人赴陸被大陸公安留置的情況，了解後發現涉及詐欺、詐騙，家人都說孩子是被騙去的，被人強迫當詐騙集團。

羅文嘉說，「也有孩子打電話回來給家長，說自己是被強迫的，有被毆打，接著電話就斷了。」

▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

羅文嘉指出，從去年1月份到現在，有77件國人赴陸失聯的案件，其中30多件聯繫上的、知道失聯原因的中，有很大一部分與詐欺、詐騙有關。

羅文嘉提醒，不管是陌生人，還是朋友、認識的人，告知前往大陸有一份「很好賺」的工作，工作內容又很簡單，必須非常謹慎與小心，因為去了之後，如果對方是詐騙集團，可能遭到強迫，「你不做都不行，做了之後就涉犯罪，可能被收押、起訴、審判、拘禁。」

羅文嘉還說，中國大陸8月份青年失業率高達18.8%，大陸的年輕人都找不到工作了，怎麼會有工作輪到台灣的年輕人去做，而且還是「很好賺」的。

▼大陸曾大動作從海外押解台灣詐欺犯至大陸受審。（圖／新華社）

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