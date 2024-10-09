北市老牌相機店「收千萬訂金不出貨」　傳老闆已出境！264人受害

記者邱中岳／台北報導

北市中正區佑昌相機店開業40年，近期被指控收了相機訂金卻沒有出貨，最後店家還關門不營業、電話也不接，收取2百名消費者上千萬訂金後相應不理，最後更被爆料9月底已經搭機出國，警方目前受理報案處理。

該相機店收訂金不出貨、多達2百名受害者被騙錢，受害者成立自救會，自救會長葉姓女子表示，統計受害者達264人，事後所有的社群軟體也都關閉，連賣場也都不見了，電話、店面全部都沒人理會，導致被害人求償無門。

▲老牌相機店屹立相機街40年，傳老闆收千萬訂金卻不出貨跑路出國。(圖／民眾提供）

被害人表示，在6月份匯款3萬多元預購相機，認為佑昌相機店是老字號，在相機街上40多年，完全跟詐騙無法聯想在一起，卻在短時間內發現許多人陸續傳出被該店詐騙，付了訂金卻沒有拿到貨。

佑昌相機店的黃姓老闆，在網路上公布GR3X、富士X100VI等2種熱門機款，劃大餅開放預購，從2月開始至9月打廣告收取訂金，但收錢後用各種理由推託不出貨，甚至還說等到10月25日要統一退款。

沒想到後來黃姓老闆竟然直接蒸發，據傳聞是因為投資失利，積欠上千萬元債務，9月30日已搭機出境，目前陸續有相關被害人出面控訴並且提告詐欺罪嫌，警方也已受理報案。