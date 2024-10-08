男涉詐欺遭收押！女友花22萬找律師　寫狀紙、送菜全是假的

▲高雄地檢署。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名孫姓女子因楊姓男友涉及詐欺案件，被法院裁定羈押禁見，孫女心急想找律師幫男友忙，王姓男子得知後，佯稱認識一位「張律師」可以幫忙「處理」把楊男交保出來，孫女信以為真，前後3次共交給王男22萬元，孫女後來發現「張律師」寫的訴狀連簽名都是偽造的，才知道受騙上當氣得提告，偵訊時王男坦承根本沒有「張律師」這個人，檢察官偵結依詐欺罪將王男起訴。

檢方指出，楊姓男子是在去年6月間因涉及詐欺案件遭起訴，但起訴後仍被法院裁定繼續羈押，心急如焚的孫女於是想找律師，看能不能想辦法將男友交保出來。

王男得知後，向孫女佯稱和一位「張律師」很熟，不但可以把孫的男友交保出來，還可以幫忙寄錢、送菜到看守所內給楊男，孫女不疑有他，兩次分別給了11和3萬元給王男，請他交給「張律師」，王男則騙說「張律師」已經幫忙寫抗告狀，很快就有結果。

沒多久，王男得知原來楊男還涉及另一起詐欺案被警方偵辦中，於是又跟孫女拿了8萬元，然後自己冒充成「張律師」寫了「刑事委任狀」，還冒刻「張律師」的印章，傳給孫女。

孫女拿到「刑事委任狀」後覺得怪怪的，仔細一看連楊姓男友的簽名都是偽造的，於是上法務部的網站查詢，才發現根本沒有「張律師」這個人，才知道受騙，決定提告。

王男在偵訊時坦承有說要介紹「張律師」給孫女，也收了22萬元，檢察官偵辦後認為相關事證明確，偵結依詐欺罪將王男提起公訴。