Uber擴大版圖「即起苗栗、嘉義上線」　11／30前推限定優惠

▲Uber攜手合作車隊正式在嘉義和苗栗上線，擴大營運至全台16縣市。（圖／Uber公司提供）

記者李姿慧／台北報導

Uber擴大版圖，Uber公司今(9)日宣布攜手合作車隊在嘉義和苗栗上線，擴大營運至全台16縣市。另11月30日前輸入嘉義、苗栗專屬優惠序號，可享兩趟50元乘車優惠。

Uber公司表示，嘉義、苗栗除科學園區發展帶動更多日常通勤需求，該兩地也因為匯集美景、文化、美食，成為熱門國旅地點。其中嘉義最受歡迎的蘭潭、阿里山國家森林遊樂區以及國立故宮博物院南部院區三大觀光景點每年吸引上百萬人次造訪。苗栗的飛牛牧場、勝興車站、白沙屯拱天宮媽祖廟、天空之城也是輕旅遊聖地。

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瞄準該兩地市場，Uber也宣布，將與合作車隊在嘉義、苗栗營運，服務在地民眾和外地觀光客。

Uber表示，即日起至11月30日，首次使用Uber App新用戶叫車輸入「嘉苗有優步」優惠序號，可享一趟200元乘車優惠。此外，不限新舊用戶在嘉義叫「優步小黃」並輸入「GOCHIAYI」優惠序號，可享兩趟50元乘車優惠，在苗栗叫「菁英優步」或「優步小黃」，輸入「GOMIAOLI」優惠序號，可享兩趟50元乘車優惠。

會員數超過400萬的「LINE GO」在計程車、共享汽車、機場接送服務外，全新門市租車也正式上線，並進一步投入近3000台車擴大MaaS服務，導入門市租車服務後，共有600站以上「同站/異站租還」站點和全台共47站「門市租車」，站點涵蓋全台高鐵站及重要交通樞紐，LINE GO也推出生日慶活動，除輸碼拿MG車款1折租車券、新戶贈160元抵用券外，承租門市電動車再加碼送300元抵用券。

