捷運南環段進度再突破！　蔣萬安承諾：力拼明年第一季動工

▲台北市議員王欣儀8日針對捷運南環段，質詢台北市長蔣萬安。（圖／王欣儀辦公室提供）



記者隋昊志／台北報導

台北市議員王欣儀8日在質詢時表示，交通部日前已將「捷運環狀線南環段」財修計畫函報行政院，預計2至3個月內將可核定，CF670區段標可望於明年第一季進行開工。台北市長蔣萬安也承諾，只要中央在年底前核定財修計畫，無須等中央預算完全到位，可立即進行決標與簽約。

台北市議員王欣儀8日在市長施政報告質詢及答覆質詢時表示，文山區居民期待已久的「捷運環狀線南環段」終於有了新進展，交通部已於9月27日將財修計畫函報行政院，若無異議，預計2至3個月內將可核定，CF670區段標可望於明年第一季進行開工。

王欣儀進一步說明，CF670區段標在經過6次流標後，終於在今年9月底順利標出，並於10月4日通過評選。然而，由於缺工、缺料及俄烏戰爭的影響，施工總經費將增加近430億元，相關財修計畫須送行政院核定。因此在財修計畫尚未核定前，現階段只能辦理「保留決標」，待中央核定後才能正式「決標」。

去年6月「動物園到政大段」已動工，但CF670區段標發包作業卻空轉了近3年。王欣儀強調，如果市府不努力加快進度，讓CF670區段標儘快動工銜接上，捷運南環段還是無法全面通車。她要求，市府應在年底前中央核定財修計畫後，提前在明年第一季進行動工，以盡早解決困擾木柵地區的交通堵塞問題。

對此，蔣萬安市長承諾，市府會透過多方管道爭取並全力以赴，如果中央能在今年底前核定財修計畫，屆時可立即進行決標及簽約，無需等待中央預算完全到位，並且也會努力讓CF670區段標能在明年第一季開始動工。