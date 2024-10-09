　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

捷運南環段進度再突破！　蔣萬安承諾：力拼明年第一季動工

台北市議員王欣儀8日針對捷運南環段，質詢台北市長蔣萬安（圖／王欣儀辦公室提供）

▲台北市議員王欣儀8日針對捷運南環段，質詢台北市長蔣萬安。（圖／王欣儀辦公室提供）

記者隋昊志／台北報導

台北市議員王欣儀8日在質詢時表示，交通部日前已將「捷運環狀線南環段」財修計畫函報行政院，預計2至3個月內將可核定，CF670區段標可望於明年第一季進行開工。台北市長蔣萬安也承諾，只要中央在年底前核定財修計畫，無須等中央預算完全到位，可立即進行決標與簽約。

台北市議員王欣儀8日在市長施政報告質詢及答覆質詢時表示，文山區居民期待已久的「捷運環狀線南環段」終於有了新進展，交通部已於9月27日將財修計畫函報行政院，若無異議，預計2至3個月內將可核定，CF670區段標可望於明年第一季進行開工。

王欣儀進一步說明，CF670區段標在經過6次流標後，終於在今年9月底順利標出，並於10月4日通過評選。然而，由於缺工、缺料及俄烏戰爭的影響，施工總經費將增加近430億元，相關財修計畫須送行政院核定。因此在財修計畫尚未核定前，現階段只能辦理「保留決標」，待中央核定後才能正式「決標」。

去年6月「動物園到政大段」已動工，但CF670區段標發包作業卻空轉了近3年。王欣儀強調，如果市府不努力加快進度，讓CF670區段標儘快動工銜接上，捷運南環段還是無法全面通車。她要求，市府應在年底前中央核定財修計畫後，提前在明年第一季進行動工，以盡早解決困擾木柵地區的交通堵塞問題。

對此，蔣萬安市長承諾，市府會透過多方管道爭取並全力以赴，如果中央能在今年底前核定財修計畫，屆時可立即進行決標及簽約，無需等待中央預算完全到位，並且也會努力讓CF670區段標能在明年第一季開始動工。

ET快訊
高雄已婚高中教官　載女學生上摩鐵
台積電發布重訊　斥資37億加碼世界先進
花蓮22歲男謊報「老翁落水」　百人颱風天下溪搜救
空軍上兵打靶身亡！是家中認養獨子　母認屍淚崩：不敢讓阿嬤知道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

捷運南環段進度再突破！　蔣萬安承諾：力拼明年第一季動工

板橋浮洲都計案延宕多年　內政部：請新北市府儘速配合

台商連上銘出任「湖南政協委員」！內政部重罰40萬、註銷台灣戶籍

獨／台灣某網媒收「炸彈恐嚇信」　要脅下架《國有器官》相關報導

曝「柯帳房橘子」祖母是這人　楊斯棓憶獎學金爭議：難怪魚水互幫

清槍導致士兵中彈亡？　國防部釐清中：外界任何臆測都可能傷害家屬

韓國瑜宴請柯志恩討論2026？　羅智強分析：綠營南台灣選情緊張了

綠委批打詐成效低「光昨天財損就破5億」　卓揆認：成績還沒有很好

收入翻倍！史瓦帝尼嬰兒「取名Taiwan」　感謝台灣信貸基金

提案設「自貿區」遭沈伯洋質疑　陳玉珍：連卓榮泰都承諾協助

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

男高中生課堂表演「電音蝌蚪」　巧妙控制音準演奏蕭邦《夜曲》

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

高雄排毒店「人生就是進進出出」男女連結ing被逮　錯愕穿褲畫面曝

捷運南環段進度再突破！　蔣萬安承諾：力拼明年第一季動工

板橋浮洲都計案延宕多年　內政部：請新北市府儘速配合

台商連上銘出任「湖南政協委員」！內政部重罰40萬、註銷台灣戶籍

獨／台灣某網媒收「炸彈恐嚇信」　要脅下架《國有器官》相關報導

曝「柯帳房橘子」祖母是這人　楊斯棓憶獎學金爭議：難怪魚水互幫

清槍導致士兵中彈亡？　國防部釐清中：外界任何臆測都可能傷害家屬

韓國瑜宴請柯志恩討論2026？　羅智強分析：綠營南台灣選情緊張了

綠委批打詐成效低「光昨天財損就破5億」　卓揆認：成績還沒有很好

收入翻倍！史瓦帝尼嬰兒「取名Taiwan」　感謝台灣信貸基金

提案設「自貿區」遭沈伯洋質疑　陳玉珍：連卓榮泰都承諾協助

不是感冒！肺腺癌7大警訊要當心　死亡率最高

颶風密爾頓侵襲佛州　拜登出訪柏林延期

八曜和茶終於北上！一次開2間雙店齊發　網卻因1詞哭喊被騙

貓屍遍地！台南「數十隻毛孩」集體慘死　小奶貓也遭毒殺

Coldplay宣布：2025年發最後一張專輯！　揪台粉「淨零減碳」騎單車

馬偕遭控「將強行買中資設備」！業界人士駁斥：惡意抹紅的假議題

經濟前景露曙光　日本真的在復甦？

鴻海科技日藏亮點「日系微型電動MPV」首次亮相！小巧造型更可愛

土城13坪小房「3房1廳1衛1陽台」1780萬　網嘆：花千萬坐牢

以色列掃蕩真主黨　擴大黎巴嫩西南部「地面入侵攻勢」

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

政治熱門新聞

曝「柯帳房橘子」祖母是這人　楊斯棓憶獎學金爭議：難怪魚水互幫

捷運南環段進度再突破！　蔣萬安承諾：力拼明年第一季動工

台商出任湖南政協委員！內政部重罰40萬

藍委不滿賴清德祖國論　「我們沒有承認或否認武力犯台為何要挑釁？」

唐鳳存款「腰斬」剩19萬　卓榮泰背債386萬

蔡英文財產申報存款破億　標註兩物「價值無法估計」

快訊／空軍士兵清泉崗打靶「遭子彈射穿臉部」　國防部證實已死亡

獨／台灣某網媒收「炸彈恐嚇信」　要脅下架《國有器官》相關報導

板橋浮洲都計案延宕多年　內政部：請新北市府儘速配合

陳由豪潛逃大陸22年　喪失台灣人民身分

快訊／許姓上兵打靶「遭子彈射穿臉部」身亡　空軍成立專案小組釐清

爆柯文哲手機對話鹹濕！鍾小平改口：我沒那麼清楚

王世堅轟數發部太飯桶！　喊撤打詐APP「當錢丟水裡噗通一聲」

唐鳳財產申報存款剩19萬！　黃揚明：財產縮水超過2600萬

更多熱門

相關新聞

香港快運12／12恢復花蓮直飛　每周4航班

香港快運12／12恢復花蓮直飛　每周4航班

香港快運「香港－花蓮」直飛航班停航6年，將於12月12日重啟包機直航，每周4航班往返；花蓮縣政府指出，盼突破0403震災後交通困境，打通花蓮空中廊道。

綠要李四川承諾做滿　蔣：不需回答

綠要李四川承諾做滿　蔣：不需回答

綠盼5藍委通過總預算　蔣萬安喊尊重

綠盼5藍委通過總預算　蔣萬安喊尊重

北市人口跌破250萬　蔣：新生兒增加

北市人口跌破250萬　蔣：新生兒增加

2024國慶焰火！交通攻略一次看　4條接駁全線免費

2024國慶焰火！交通攻略一次看　4條接駁全線免費

關鍵字：

交通捷運台北市文山區財修計畫

讀者迴響

熱門新聞

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

餐廳目擊情侶擁吻！男當眾「含左乳」他看呆

AV女優「梅毒陽性」：不想做了

高雄已婚高中教官載女學生上摩鐵　最重將撤職

宏國白蝦輸台暴跌67%　55年來最糟

26歲空軍上兵是獨子！母認屍淚崩

人夫無套車震女業務　衛生紙團露餡

輔大女碩生亡！　男友「天要塌了」淚：來世還在一起

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

快訊／00:14花蓮近海規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

跟蹤正妹工程師偷拍　竹科色狼抓到了：是台積電員工

1周愛愛幾次？醫曝「九九射精表」：大部分都無法達到

早上買10張00887「秒賺17萬元」　一票卻喊快跑

快訊／6縣市發布大、豪雨特報　警戒範圍曝光

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面