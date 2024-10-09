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雲林迎接30萬人潮！國慶焰火41分鐘史上最長　車流疏散成挑戰

▲2024國慶焰火首次於雲林舉辦，縣長張麗善直言最大挑戰為散場交通問題。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2024國慶焰火P1停車場佈建中，該區供汽車格3148席、無障礙64席。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024國慶焰火將於明日晚間首度在雲林施放，雲林縣政府團隊連日密集籌備活動各部事宜。縣長張麗善今（9）日直言，今年國慶焰火施放時間為41分鐘，應是有史以來最長的國慶焰火，相關節目流程彩排、整備中，車流疏散將是最大挑戰。

雲林縣長張麗善表示，歷年國慶焰火施放約40分鐘，今年在雲林施放41分鐘應是歷年最長，保證漂亮、絢爛，至於外界關心的無人機表演，考量總統維安，將會在賴清德總統離場之後，進行400架無人機表演。縣府團隊預估，國慶焰火將湧入達30萬人潮，焰火施放區域周邊規畫8千輛汽車、2千輛機車停車位，車流疏散將是最大考驗，呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸工具，利用接駁車抵達現場。

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交通工務局長汪令堯指出，車流疏散時間預計從晚上8時40分開始，周邊疏散道路將只出不進，力拚午夜12時前完成疏散。雲林縣警察局和國道警察為維持國道1號和78快速道路順暢，明將加派警力執行交通秩序，警方提醒駕駛，勿臨停在高速公路、快速公路上觀看焰火，違規臨停將依法舉發，可罰3000元到6000元。

▲2024國慶焰火首次於雲林舉辦，縣長張麗善直言最大挑戰為散場交通問題。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2024國慶焰火首次於雲林舉辦，會場周邊交通將嚴格管制，駕駛需依循交管人員指示進出。（圖／記者蔡佩旻攝）

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