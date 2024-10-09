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小S第一次發脆「0回覆」　等了兩天沒人回！真相超糗

▲。（圖／翻攝自Facebook／小S徐熙娣）

▲小S發Threads，等了兩天都沒人回覆。（圖／翻攝自Facebook／小S徐熙娣）

網搜小組／劉維榛報導

比起臉書與IG，越來越人喜歡滑Threads，更形容比查Google還方便，因此頁面常見「不懂就問脆」為標題的文章。藝人小S曝尷尬糗事，她聽人家說，在Threads隨便發文，就會有一堆人回覆，但她首篇文章PO出去後，結果等了2天都零回覆，真相神展開，讓在場來賓笑成一團。

小S在節目《小姐不熙娣》聊到現在年輕人喜歡用的社群APP時，女來賓回應IG與Threads，小S則納悶回應，「我一直不懂欸，我曾經加入（Threads），後來發現沒有東西啊，不好玩。」

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女來賓回應，要按推薦才會跳出有趣的東西，結果小S下秒自曝糗事，聽人家說隨便發一個文，就會有一堆人回覆，「我就發了一個文...零（回覆）欸」，甚至等了兩天，留言依舊顯示為零，一旁的派翠克也難以置信直呼「怎麼可能零？」

事後，小S一頭霧水拿著手機詢問工作人員，為什麼「我零回覆欸？」真相爆笑神展開，原來小S沒有設定開放，她還再次詢問所有來賓「是不是有這個東西？」讓現場的人哄堂大笑，派翠克幫解釋，因為小S設成私人貼文的緣故，純粹就是一個操作失誤的狀況。

小S尷尬經歷曝光後，有網友認為，「下載過一次『脆』，我就刪除了」、「我覺得脆沒有很好玩啊」、「脆下載一天就刪了」、「沒下載前，看很多文章，感覺很有趣！下載後發現根本不一樣，超無聊」、「跟抖音一樣，沒下載過」。

不過日前有網友討論，使用評價卻與上述相反，每次滑Threads猶如上癮般，「真的停不下來，有沒有人也一樣？」下方有網友分析，Threads竄紅的原因，「FB已死，IG剩下限動勉強可看一下下，Threads同溫層+河道乾淨+資訊充足，看得舒適」、「沒廣告真的比較舒服」、「無廣告、無圖、發文留言都偏真實」、「Threads比較能想講什麼就講什麼，而且也有人能回應」。

 

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