分店超多！路旁「神秘服飾店」沒啥人卻不會倒　內行秒點頭

▲原PO好奇「神秘服飾店」為何都不會倒。（圖／翻攝Google Maps）

記者鄺郁庭／綜合報導

「不知道大家有沒有看過？」有網友貼出路邊一間服飾店的照片，文中直呼這是神祕的服飾店，「看似沒人，但都不會倒，而且超多分店」，引來一票人共鳴好奇原因。就有網友分享，「我媽媽有幫我買過一次，隨便一件金額就要百貨公司價錢」、「我媽每次踏進去都一整天，沒萬不會出來。」

有網友在Threads貼出「伊蕾名店」的照片，「不知道大家有沒有看過？神秘的服飾店，看似沒人，但都不會倒，而且超多分店。」就有人秒點頭，「這個我也很好奇」、「然後每天都在特價」、「我家旁邊也有一家永遠開著，開了10幾年，沒看過裡面有啥客人。」還有網友表示，「怎麼可以沒有巧玲瓏跟喜芝梅」、「還有奇威名品。」

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留言處就有人曝光關鍵，就是靠婆媽們消費，「我婆婆會買，幾件就上萬」、「我媽好像也有買過欸，一件好像三千起跳」、「上班隔壁就是，我看過鐵門下一半，掛牌子『包場中，勿擾』，裡面只有一個貴婦和司機（可能），3個店員在服侍。我終於知道為什麼不會倒了」、「老客戶都直接拍照通知樣式，客戶來了直接刷卡付錢，或是直接外送客戶家收現，40up的很多婆婆媽媽都這樣。」

還有網友分享，「本人有幸做過大女這個類別的服飾業務，這群消費者大概是全台灣消費主力，這種店甚至一天一個客人就夠了，人均客單很驚人」、「我媽就喜歡在這種店家買，媽媽們多少會肉肉的有小腹，去百貨公司常被說沒尺寸或是被櫃姐冷待。在這種店尺寸齊全，店員還會幫忙搭配適合的衣服，媽媽在這裡買衣服比較放鬆沒壓力」、「記得他們會贊助八點檔女演員的衣服（曾經陪長輩去看過，銷售人員狂拿八點檔照片給我們看同款）。單價都不低，兩三件可能就一萬多了。」

也有人指出，這類衣服品質都不錯，「裡面的衣服高單價不會輸高奢名牌店，一件上衣加上一件下半身，輕輕鬆鬆破台幣一萬，這種店是專門在服務地方有錢媽媽的，獅X會，青X會，這種社團的有錢人佔他們會員的多數，所以不會倒～」「一個帶一個進去買的，媽媽們最怕就是別人的鼓吹，類似團購的概念～主要裡面的銷售小姐的口才都很好，婆婆媽媽很愛那種銷售方式，所以那種店只有熟客會進去。」