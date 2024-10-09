賴清德「祖國論」獨派怎麼看？　沈富雄曝大老林濁水評：荒謬

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

113年國慶晚會落幕，總統賴清德致詞時一番「祖國論」，引起正反兩極意見，外界更關注「獨派」對此論述的看法。對此，前立委沈富雄8日表示，他特地致電給獨派大老林濁水，電話中林濁水提到「總結自己的感覺就是荒謬，因為一直以來反對用歷史觀來界定或討論一個國家的祖國或主權，反對用歷史的角度來看問題」。

沈富雄於節目《少康戰情室》表示，國慶晚會大家最享受的是歌后江蕙獻唱的三首歌，但最有娛樂價值的，其實是賴清德總統的「祖國論」。

沈富雄認為，祖國論為什麼有娛樂價值？因為各種回應多彩繽紛，什麼樣的回應都有，主要是基於自己的政黨屬性、意識形態、忠誠度，還有對兩岸程度的學養深厚，各種反應都有。

沈富雄說，自己只在乎2個人對「祖國論」的回應，其中1個就是林濁水的回應，因為林回應不快，所以特地打了電話給林濁水，而電話中林濁水提到「總結自己的感覺就是荒謬，因為一直以來反對用歷史觀來界定或討論一個國家的祖國或主權，反對用歷史的角度來看問題」。

沈富雄提到，很奇怪的到目前為止，北京政府很少回應，雖然大家解讀共機來多了就是回應，這只是亂講，恐怕北京政府的結論只是「不值得回應」。

最後，沈富雄強調，自己覺得賴清德這次的講法，突顯賴清德或是團隊，在兩岸事務上學養的一點深厚的基礎都沒有，就像在「洗滌人民心靈」，不厭其煩強調「兩岸互不隸屬」，不曉得賴清德是有意無意，還是忙中有錯，但都讓他不曉得動機到底是什麼。

而林濁水本人則在臉書表示，鬧歷史主義，掰歷史主權，大家一起來。

▼前立委林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）