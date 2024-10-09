藍嗆和解飯要看賴清德國慶談話　吳思瑤：不擔心破局、有信心破冰

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對民國114年度中央政府總預算案僵局，行政院長卓榮泰託立法院長韓國瑜居中協調後，原訂朝野上週五晚間要進行「和解飯」，但因颱風攪局延期，目前確定改為下週五11日中午登場，但在總統賴清德拋出「祖國論」後，又有藍委稱要看一下國慶談話再考慮是否吃飯。對此，民進黨幹事長吳思瑤說，並未收到調整的通知，不用擔心破局，且與會的都是成熟的政治工作者，相信朝野能夠破冰。

賴清德國慶晚會時表示，中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國就要過113歲生日，「因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，引來各界關注。國民黨立委賴士葆表示，和解飯吃不吃得成，在野黨要先看一下賴清德國慶日談話再考慮，也讓週五餐敘增添變數。

吳思瑤回應，兩院院長對時辰排定很明確，她這邊也沒有收到更改的通知，說要觀察賴清德談話，這是委員個人想法，並沒有影響到和解飯安排。

吳思瑤指出，總預算關乎全民、國家，希望不要橫生枝節，用其他事項影響，也期待到時大家開誠布公、不設前提、和和氣氣，讓總預算找出方法化解，與會的大家都是成熟的政治工作者，不用擔心吃飯破局，她還有信心大家能夠破冰。