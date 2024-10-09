川普狂散播颶風不實謠言　賀錦麗痛批：根本缺乏同理心

▲賀錦麗痛批，川普根本不懂得身為領導者的責任。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）8日痛批，前總統、共和黨總統候選人川普在颶風海倫（Hurricane Helene）過後，仍持續散播有關聯邦救災的錯誤資訊，根本對他人缺乏同理心。

賀錦麗在接受ABC節目《The View》專訪時表示，「（川普）這種行為極不負責任，坦白說，這是極度冷漠的表現，眼下人們的生命真的處於危險之中。我們在討論的是真實的人，他們正在失去一切，失去所有東西。」她強調，川普將自己的政治利益凌駕於他人之上，這一行為與他過去的做法如出一轍。

她進一步批評川普缺乏最基本的同理心，無法關心他人的苦難：「他似乎無法理解作為一名領導者的責任不在於打擊人民，而是在危機時期幫助他們度過難關。」

颶風海倫過後，又有颶風密爾頓（Hurricane Milton）即將登陸佛州，川普不斷散播無根據的指控，聲稱白宮將救災資源轉移到與移民相關的計劃。儘管聯邦緊急事務管理署（FEMA）確實管理一些與住房和移民幫助相關的撥款，但這些撥款與救災資金是分開的，並沒有關聯。

川普還多次批評拜登政府對颶風海倫的應對，聲稱拜登不接電話，並指控政府對共和黨有偏見。賀錦麗表示，她曾前往喬治亞州和北卡羅來納州考察颶風的影響，強調當地人們依然處於「痛苦」和「震驚」中。截至目前，颶風海倫已造成至少235人死亡，而颶風密爾頓正在快速增強。

美國國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）也對圍繞救災工作的虛假資訊表達擔憂。他表示，這些錯誤資訊會削弱災民對政府的信任，並使他們不願尋求應有的幫助。馬約卡斯強調，「虛假資訊會傷害災難的倖存者，因為他們對政府失去信任，並錯失本應獲得的援助。」