小偷15秒偷車畫面曝光！　車主「看愛車開走」原地傻眼

▲小偷只花了幾秒鐘的時間，就把車子偷走，車主只能看著自己的愛車疾駛而去。（圖／X）

圖文／CTWANT

美國密蘇里州梅普爾伍德（Maplewood）近日有名大膽小偷趁在車主加油時，只用短短15秒的時間，就把車子開走，當受害者看著自己的汽車在眼前疾駛而去時，他驚呆了。畫面一出，也引起熱議。

據外媒報導，此事發生在10月2日下午5時左右，地點是當地的加油站。當男子下車加油時，一輛黑色寶馬SUV就停在他的車旁邊，隨後小偷出現，神不知鬼不覺開了車門，期間受害者聽到關門聲還看了一下自己的車，但卻沒發覺有任何異狀，等到看著自己的汽車在眼前疾駛而去時，他驚呆了。對此，一名目擊者稱，車主沒有聽到任何動靜，直到聽到自己的車加速行駛。

畫面一出，也引起熱議，網友紛紛驚呼「這就是為什麼我只開手排車」、「加油時不熄火？」、「他是在夢遊嗎！」、「這傢伙一定是外地來的，灣區沒有人把鑰匙留在車裡。」

警方則建議民眾，加油時要時時注意周圍發生的事情，因為意外常常發生在瞬間，且一定要記得鎖上車門，目前警方正與其他部門合作，部門與南、北、各地的警方共享訊息，因這起竊案可能是整個縣範圍內的犯罪行為。

▲男子聽到關門聲還看了一下自己的車輛，但卻沒發覺有任何異狀。（圖／X）

▲男子看著自己的汽車在眼前疾駛而去。（圖／X）

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