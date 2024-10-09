5級颶風襲佛州！　美「連鎖鬆餅屋指數」曝最嚴重情況

▲華夫餅屋即便在天災期間仍盡量保持營業。（圖／翻攝X「Waffle House」）



記者張靖榕／綜合報導

5級颶風密爾頓（Hurricane Milton）逼近美國佛羅里達州，坦帕和邁爾斯堡地區的多家華夫餅屋（Waffle House）罕見在8日下午2時前關閉，華夫餅屋營業與否，已成為非官方的氣象預測指數。根據氣象預報，這場颶風預計將於9日晚間在佛州中央墨西哥灣沿岸登陸，並可能成為歷史上破壞性最強的風暴之一。

綜合外電報導，華夫餅屋以在自然災害期間仍保持營業而聞名，甚至在其他餐廳關閉時也不例外，因此華夫餅屋被視為風暴嚴重程度的指標，這也使事件備受關注。

Our #whindex status maps reflect our closures as of 2pm today in advance of #HurricaneMilton. More updates to come. Please stay safe.



**Due to the potential for variations in Milton's path, this information is subject to change without notice. Please follow local guidance. pic.twitter.com/AWig09L8bP — Waffle House (@WaffleHouse) October 8, 2024

美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）前官員曾提出「華夫餅屋指數」（Waffle House Index），作為非正式的標準來評估風暴對某個地區的影響。

「華夫餅屋指數」使用不同顏色標示當地情況：

紅色：華夫餅屋完全關閉，通常代表該地區受災最嚴重。

黃色：華夫餅屋仍營業，但僅提供有限菜單，通常代表當地可能遭遇停電或水質不安全，但道路仍可通行。

綠色：華夫餅屋全面營業，表示基本服務仍然正常，儘管當地狀況可能並非完全恢復。

這次華夫餅屋的大規模關閉反映了颶風密爾頓的嚴重性，提醒居民必須提高警覺，做好必要的防災準備。