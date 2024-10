5級颶風襲佛州！　美「連鎖鬆餅屋指數」曝最嚴重情況

▲華夫餅屋即便在天災期間仍盡量保持營業。(圖/翻攝X「Waffle House」)



記者張靖榕/綜合報導

5級颶風密爾頓(Hurricane Milton)逼近美國佛羅里達州,坦帕和邁爾斯堡地區的多家華夫餅屋(Waffle House)罕見在8日下午2時前關閉,華夫餅屋營業與否,已成為非官方的氣象預測指數。根據氣象預報,這場颶風預計將於9日晚間在佛州中央墨西哥灣沿岸登陸,並可能成為歷史上破壞性最強的風暴之一。

綜合外電報導,華夫餅屋以在自然災害期間仍保持營業而聞名,甚至在其他餐廳關閉時也不例外,因此華夫餅屋被視為風暴嚴重程度的指標,這也使事件備受關注。

Our #whindex status maps reflect our closures as of 2pm today in advance of #HurricaneMilton. More updates to come. Please stay safe.



**Due to the potential for variations in Milton's path, this information is subject to change without notice. Please follow local guidance. pic.twitter.com/AWig09L8bP