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颶風密爾頓侵襲佛州　拜登出訪柏林延期

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲颶風密爾頓入侵佛州，美國總統拜登訪德延期。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登（ Joe Beiden）原定9日晚間抵達柏林，德媒「明鏡周刊」（Der Spiegel）8日報導，拜登訪德計畫目前因為颶風密爾頓（Milton）延期。

颶風密爾頓目前正向佛羅里達州移動，白宮8日發表聲明表示，鑑於颶風的路徑與強度，總統將推遲前往德國和安哥拉的訪問。

美國總統拜登原計畫9日晚間抵達柏林，面對拜登可能面對的最高安全威脅，柏林警方早已嚴密計畫並加強戒備，在拜登可以到訪的各個主要地點都已設起大型路障。

據德媒報導，德國聯邦政府安排刑事局特種部隊的狙擊手部署在屋頂上，街道上的井蓋已焊接關閉，史普里河（Spree River）也有水上警察船，以及出動警犬進行區域搜索。

拜登月前宣布10月9日到12日出訪柏林。原定10日上午在德國總統府貝爾維尤宮（Bellevue Palace）接受德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）的軍事禮遇，參加國宴和頒獎典禮，隨後會見德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。

拜登原定11日上午與蕭茲前往萊茵-法耳次邦（Rheinland-Pfalz）美軍拉姆施坦空軍基地（Ramstein U.S. Air Base）參加烏克蘭高峰會。

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