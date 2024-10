川普沒當選就完蛋了！　馬斯克諷：我可能得去坐牢

▲馬斯克日前現身造勢活動,力挺川普。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

科技巨頭、特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)日前現身造勢活動,力挺共和黨總統候選人、前總統川普(Donald Trump)。他7日受訪時還稱,如果民主黨候選人賀錦麗當選,他可能得去坐牢,「如果(川普)輸了,我就完蛋了。」

馬斯克7日接受《福斯新聞》保守派明星主播卡森(Tucker Carlson)訪問時,再次表達自己傾盡全力支持川普,「如果(川普)輸了,那我就完蛋了(I’m f**ked)。」馬斯克還暗示,「我認為,如果川普沒贏這次選舉,那這將是我們的最後一次選舉。」

馬斯克指控,他相信「非法移民」正被故意運送到一些關鍵州,若這些移民獲得公民身分,就會成為民主黨的票倉,「這些搖擺州的票數差距有時候只有一萬到兩萬票。所以如果你把成千上萬的人送到每個搖擺州,會發生什麼事?」

馬斯克表示,「所以我的預測是,如果再來四年民主黨執政,他們會讓大量非法移民合法化,下一次選舉將沒有任何搖擺州,這將成為一個一黨制國家。」

馬斯克還諷刺,若是賀錦麗(Kamala Harris)當選,他可能得去坐牢,「你覺得我會被判多少年?我還能見到我的孩子嗎?我不知道。」

Elon Musk is all in.



(0:00) Elon Musk Is All in on Donald Trump

(6:35) Providing Starlink to Victims of Hurricane Helene

(9:22) If Trump Loses, This Is the Last Election

(21:49) The Epstein and Diddy Client List

(33:38) Vaccines

(35:49) The Movement to Decriminalize Crime… pic.twitter.com/jNqB1ThqQz