川普沒當選就完蛋了！　馬斯克諷：我可能得去坐牢

▲馬斯克日前現身造勢活動，力挺川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

科技巨頭、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）日前現身造勢活動，力挺共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）。他7日受訪時還稱，如果民主黨候選人賀錦麗當選，他可能得去坐牢，「如果（川普）輸了，我就完蛋了。」

馬斯克7日接受《福斯新聞》保守派明星主播卡森（Tucker Carlson）訪問時，再次表達自己傾盡全力支持川普，「如果（川普）輸了，那我就完蛋了（I’m f**ked）。」馬斯克還暗示，「我認為，如果川普沒贏這次選舉，那這將是我們的最後一次選舉。」

馬斯克指控，他相信「非法移民」正被故意運送到一些關鍵州，若這些移民獲得公民身分，就會成為民主黨的票倉，「這些搖擺州的票數差距有時候只有一萬到兩萬票。所以如果你把成千上萬的人送到每個搖擺州，會發生什麼事？」

馬斯克表示，「所以我的預測是，如果再來四年民主黨執政，他們會讓大量非法移民合法化，下一次選舉將沒有任何搖擺州，這將成為一個一黨制國家。」

馬斯克還諷刺，若是賀錦麗（Kamala Harris）當選，他可能得去坐牢，「你覺得我會被判多少年？我還能見到我的孩子嗎？我不知道。」