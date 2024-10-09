　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普沒當選就完蛋了！　馬斯克諷：我可能得去坐牢

▲▼科技巨頭、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）日前現身造勢活動，力挺共和黨總統候選人、前總統川普。（圖／路透）

▲馬斯克日前現身造勢活動，力挺川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

科技巨頭、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）日前現身造勢活動，力挺共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）。他7日受訪時還稱，如果民主黨候選人賀錦麗當選，他可能得去坐牢，「如果（川普）輸了，我就完蛋了。」

馬斯克7日接受《福斯新聞》保守派明星主播卡森（Tucker Carlson）訪問時，再次表達自己傾盡全力支持川普，「如果（川普）輸了，那我就完蛋了（I’m f**ked）。」馬斯克還暗示，「我認為，如果川普沒贏這次選舉，那這將是我們的最後一次選舉。」

馬斯克指控，他相信「非法移民」正被故意運送到一些關鍵州，若這些移民獲得公民身分，就會成為民主黨的票倉，「這些搖擺州的票數差距有時候只有一萬到兩萬票。所以如果你把成千上萬的人送到每個搖擺州，會發生什麼事？」

馬斯克表示，「所以我的預測是，如果再來四年民主黨執政，他們會讓大量非法移民合法化，下一次選舉將沒有任何搖擺州，這將成為一個一黨制國家。」

馬斯克還諷刺，若是賀錦麗（Kamala Harris）當選，他可能得去坐牢，「你覺得我會被判多少年？我還能見到我的孩子嗎？我不知道。」

ET快訊
被爆當小三折磨正宮10年　「美女營養師」現況曝光
快訊／西濱聯結車撞破護欄墜橋！　扭曲變形死傷不明
快訊／好涼冷！　3縣市大雨特報
情侶地鐵忘我熱吻！　陸女仙氣正臉曝網羨慕
獨／爆婚變　楊千霈火速回應：我們很任性
楊千霈「交往19天閃婚」2歧異埋導火線　IG洩跡象
小三「美女營養師」挑釁網紅正宮！　鹹濕床照訊息曝光
美女營養師是小三！　網紅正宮被挑釁10年「腦溢血」亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美民調：過半美國人「支持台灣維持現狀」　58％反對派兵

2024世界大學排行揭曉！　台大「全球第172」下滑20名

川普狂散播颶風不實謠言　賀錦麗痛批：根本缺乏同理心

川普沒當選就完蛋了！　馬斯克諷：我可能得去坐牢

以色列連續斬首行動！　納坦雅胡：擊斃真主黨領袖2名繼任者

前日相麻生太郎稱「台灣是國家」　對日本非常重要

5級颶風襲佛州！　美「連鎖鬆餅屋指數」曝最嚴重情況

5級颶風密爾頓強襲！　拜登警告佛州居民撤離：100年來最致命

以色列狂轟扛不住了！　真主黨高層態度大變：支持停火

輝達強漲4.05％支撐！道瓊收紅126點　台積電ADR漲0.83％

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

空軍上兵打靶亡...是家中認養獨子　里長陪母認屍：不敢讓阿嬤知道

美民調：過半美國人「支持台灣維持現狀」　58％反對派兵

2024世界大學排行揭曉！　台大「全球第172」下滑20名

川普狂散播颶風不實謠言　賀錦麗痛批：根本缺乏同理心

川普沒當選就完蛋了！　馬斯克諷：我可能得去坐牢

以色列連續斬首行動！　納坦雅胡：擊斃真主黨領袖2名繼任者

前日相麻生太郎稱「台灣是國家」　對日本非常重要

5級颶風襲佛州！　美「連鎖鬆餅屋指數」曝最嚴重情況

5級颶風密爾頓強襲！　拜登警告佛州居民撤離：100年來最致命

以色列狂轟扛不住了！　真主黨高層態度大變：支持停火

輝達強漲4.05％支撐！道瓊收紅126點　台積電ADR漲0.83％

高雄男KTV教弟「為人處事」爆衝突　雙雙掛彩滿身血送醫

直擊／新光金股臨會登場！　股民排隊人龍超過200公尺

重陽「三太子」生日！　3生肖獲加持

美民調：過半美國人「支持台灣維持現狀」　58％反對派兵

「台灣人太愛出國」　驚人數據曝

阿隆索、溫克輪番開砲 　大都會7比2打敗費城人聽牌

2024世界大學排行揭曉！　台大「全球第172」下滑20名

快訊／西濱聯結車撞破護欄墜高架橋下！車體扭曲變形　警消搶救中

快訊／好涼冷！　3縣市大雨特報

川普狂散播颶風不實謠言　賀錦麗痛批：根本缺乏同理心

凱蒂又暴走！浮誇甩頭應援　邊荷律看呆尬笑被嚇壞XD

國際熱門新聞

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

宏國白蝦輸台暴跌67%　55年來最糟

以色列狂轟扛不住了！　真主黨高層態度大變：支持停火

孔洞噴火柱　船員1秒飛天重摔慘死

輝達強漲4.05％支撐　道瓊收紅126點

賴清德拋祖國論　美國務院：台海穩定是美國根本利益

以軍掃蕩真主黨　擴大黎巴嫩地面攻勢

納坦雅胡撂話：黎巴嫩將像加薩一樣「面臨毀滅和苦難」

男友吃薯條「1舉動」惹毛櫻花妹　怒提分手

神秘大腳怪真的存在？超清晰影片曝光

颶風襲擊佛州　拜登出訪柏林延期

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

沖繩9旬夫婦獲認證最高齡工作

5級颶風密爾頓強襲！　拜登警告佛州居民撤離：100年來最致命

更多熱門

相關新聞

5級颶風襲佛州！　美「連鎖鬆餅屋指數」曝最嚴重情況

5級颶風襲佛州！　美「連鎖鬆餅屋指數」曝最嚴重情況

5級颶風密爾頓（Hurricane Milton）逼近美國佛羅里達州，坦帕和邁爾斯堡地區的多家華夫餅屋（Waffle House）罕見在8日下午2時前關閉，華夫餅屋營業與否，已成為非官方的氣象預測指數。根據氣象預報，這場颶風預計將於9日晚間在佛州中央墨西哥灣沿岸登陸，並可能成為歷史上破壞性最強的風暴之一。

5級颶風密爾頓強襲！　拜登警告佛州居民撤離：100年來最致命

5級颶風密爾頓強襲！　拜登警告佛州居民撤離：100年來最致命

小偷15秒把車偷走　車主原地傻眼

小偷15秒把車偷走　車主原地傻眼

想當火星人嗎？　NASA公布超清晰影像

想當火星人嗎？　NASA公布超清晰影像

熊媽媽帶3隻小熊闖民宅　全部安樂死

熊媽媽帶3隻小熊闖民宅　全部安樂死

關鍵字：

川普共和黨美國總統2024美國總統大選北美要聞馬斯克

讀者迴響

熱門新聞

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

AV女優「梅毒陽性」：不想做了

26歲空軍上兵是獨子！母認屍淚崩

高雄已婚高中教官載女學生上摩鐵　最重將撤職

人夫無套車震女業務　衛生紙團露餡

不是感冒！肺腺癌7大警訊要當心　死亡率最高

宏國白蝦輸台暴跌67%　55年來最糟

餐廳目擊情侶擁吻！男當眾「含左乳」他看呆

輔大女碩生亡！　男友「天要塌了」淚：來世還在一起

情侶忘我熱吻！女方仙氣正臉曝...網驚呼：超羨慕

跟蹤正妹工程師偷拍　竹科色狼抓到了：是台積電員工

快訊／6縣市發布大、豪雨特報　警戒範圍曝光

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面