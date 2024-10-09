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5級颶風密爾頓強襲！　拜登警告佛州居民撤離：100年來最致命

▲美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統拜登強烈敦促佛州疏散區域的居民立刻撤離，面對即將來襲的颶風密爾頓（Hurricane Milton），他稱這可能是佛羅里達州百年來最嚴重的風暴之一。

綜合外電報導，拜登8日在白宮表示，「我已經聽取了本屆政府高層領導的簡報，我們正在全力提升對颶風密爾頓的應對準備工作。這場颶風可能是佛州百年來最可怕的風暴之一。」他強調，對於那些接到疏散命令的居民，應立即撤離，「現在就撤離，現在、現在就要撤離。這是生死攸關的問題，我沒有誇張。」

針對颶風密爾頓的更新中，拜登8日當天還表示，他前一晚與佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）通了電話，並將自己的私人聯絡方式提供給迪尚特及坦帕市市長珍卡斯特（Jane Castor），以便直接聯繫。

此外，拜登強烈譴責有關颶風海倫（Hurricane Helene）和密爾頓的錯誤資訊，指責那些散播謠言的人「不愛國」。他並未明確提及前總統、共和黨總統候選人川普，但川普是其中一位曾積極散播有關聯邦應對風暴錯誤資訊的人士。

拜登政府越來越擔憂有關救災工作的不實訊息，數名官員已公開表示，這些假消息的政治化及對政府信任的侵蝕，正在影響救災工作的進行。

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