南投縣表揚金婚、鑽石婚逾千對資深佳偶

▲南投縣政府辦理金婚鑽石婚及各類楷模表揚大會，圖為70年鑽石婚佳偶王起松、王陳九（左6至左7）。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為表達對結婚50年以上佳偶的尊重與敬意，規劃於8日、9日分別舉辦表揚大會，頒獎給今年達成金婚、鑽石婚、白金鑽婚的1265對楷模夫妻，期盼能弘揚敬老精神，並祝福每位夫婦恩愛逾恆。

「南投縣金婚、鑽石婚、白金鑽婚及各類楷模表揚大會」今天在九族文化村舉辦，表揚埔里、竹山、中寮、鹿谷、魚池、國姓、仁愛等鄉鎮模範夫妻，由縣長許淑華親自頒獎，9日則是南投、草屯、名間、水里、集集、信義等鄉鎮市部分，總計包括滿50年金婚838對、60年鑽石婚378對、70年白金鑽婚49對。

許淑華表示，現今社會普遍越來越晚婚，離婚率也逐年升高，夫妻互相包容、互相扶持走過50年以上歲月實屬難能可貴，是百年修來的福份和年輕一輩的模範及榜樣，希望藉此表揚，讓他們在家庭及社會上都成為最好的身教。

另因重陽節將至，縣府也請各鄉鎮市公所舉薦品德高尚、立功立德、為鄰里讚譽的長青楷模、敬老楷模及老人團體績優楷模等代表，縣議員王秋淑、石慶龍、魚池鄉長劉啟帆、國姓鄉長邱美玲、中寮鄉長廖宜賢等人也都到場祝賀。