大書離婚2年「退出Dcard Video」　網疑下一步：會被白眼到爆炸

▲大書坦承出軌且已離婚了。（圖／翻攝shuyi1117）



網搜小組／劉維榛報導

YouTube頻道Dcard Video核心成員「大書」人設翻車，他在IG坦承婚外情，且雙方已經離婚，「時間過了快2年，還是讓她感到痛苦。」前妻更爆料，小三是公司新人，「帶新人帶上床，我親眼看見他進摩鐵！」由於大書已宣布退出Dcard Video，但有網友質疑，並非是要離開整個Dcard，只是要退居幕後。

大書在IG坦承，因個人私事處理不當，不僅對先前的配偶造成難以平復的傷害，也讓一路支持自己的朋友和共事的團隊感到失望。目前與前妻離婚快2年間，大書稱，「還是讓她感到痛苦，再次抱歉！」

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同時大書還說，現任女友是在今年認識的，強調非公司同事，文末宣布Dcard Video團隊，「會盡力去彌補先前的過錯，為這次帶來的風波，向大家到道歉。」

事實上，大書前妻也在Threads痛心爆料，兩年前他們去台中之旅，逃離新房裝修的壓力，也希望藉此修復有點距離的緊張關係，不過，隨著出發前越來越多的蛛絲馬跡，原本應該放鬆享受的旅程，被迫面對丈夫出軌的事實，「手機裡的甜膩對話就像一桶狗屎潑在我臉上，陣陣反胃感襲來，最終我無力地蹲坐在浴室的地板。」

前妻坦言，她是個心軟的人，但她告訴自己，「當別人對你狠，就要對自己更狠」，於是組了一個抓猴小組，決定好好睜大眼睛，看清楚真相。前妻還在文末標記「前夫劈腿觀察日記」，爆料對方帶新人帶到上床，「我親眼看見他進摩鐵」。

針對大書離開Dcard Video的決定，不少網友質疑，「會不會是退到幕後，其實也沒離開，反正鏡頭沒拍到，也沒人知道有沒有離開」、「離開Dcard Video不等於離開Dcard，想必幕後還是會留在Dcard繼續工作吧」、「只說離開Video，大概是換去公司其他地方？」「如果他還有臉皮留在Dcard其他部門也是很厲害，這種程度到公司肯定被白眼到爆炸吧」。