板橋浮洲都計案延宕多年　內政部：請新北市府儘速配合

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立委葉元之8日在質詢時直言，板橋浮洲都市計畫全案實在拖太久了，且「每次開會間隔很久、好像不是很想通過」，喊話行政院長卓榮泰設定階段性目標，明年中讓計畫出專案小組。對此，內政部對於民意代表反映地方民意之期盼予以尊重，但強調都市計畫委員會審議為共識決，有一定程序及規定，內政部將依法審查。

立法院8日繼續進行施政總質詢。國民黨立委葉元之指出，浮洲都市計畫延宕多年，要求內政部應在明年中讓專案小組送出大會，勿使都審變成作文比賽。內政部長劉世芳則回應，這並非作文比賽，內政部需與新北市政府合作；行政院長卓榮泰允諾，將把開會時間調密，盼能加快審查進度。

內政部指出，本案是2013年4月16日內政部都市計畫委員會第801次會議審議通過，當時請新北市政府補辦公開展覽，以維護民眾權益，市府於2013年補辦公開展覽30日。因民眾陳情反對，經過8年時間溝通處理後，再於2021年提送相關資料報請內政部審議。

內政部說，本案目前共計有56案變更案及227件人陳意見，因案情複雜，已組成部都委會專案小組並召開3次專案小組會議，後續請新北市政府依照委員意見釐清及補充資料後，儘速提送內政部都市計畫委員會審議，中央及地方政府共同攜手合作加速審議，來完成地方建設與民眾期待。