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南興國中籃球隊4連霸　中鋒李童木關鍵兩罰續命延長賽奪冠

▲▼ 嘉義市中小學聯運南興國中驚滔駭浪拿下4連霸 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市中小學聯運南興國中驚滔駭浪拿下4連霸，最大功臣中鋒李童木(前排右6) 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

政大雄鷹成軍七年，在112學年度UBA拿下男一級史無前例四連霸，堪稱UBA史上首隊創紀錄的男籃強隊。而嘉義市中小學聯合運動會國中男子組冠軍，也有南興國中在驚滔駭浪下擊敗強勁對手嘉義國中，奪得冠軍盃也順利寫下4連霸紀錄。

▲▼ 嘉義市中小學聯運南興國中驚滔駭浪拿下4連霸 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市中小學聯運嘉義國中拿下男子組籃球第二名 。（圖／記者翁伊森攝）

值得一提的是這場冠軍賽主辦方，除了三名裁判派上場吹哨，更體貼的開放冷氣場館，及採用類職籃的球員介紹進場方式，尊重球迷及比賽球員的舉動，搏得不少觀戰的家長及民眾讚許。

▲▼ 嘉義市中小學聯運南興國中驚滔駭浪拿下4連霸 。（圖／記者翁伊森攝）

9日籃球比賽國中男子組冠軍戰上演好看戲碼，不例外由世仇球隊南興國中遇上嘉義國中，兩隊都是嘉義市國中組籃球比賽的冠亞軍常勝軍，南興國中正規賽除了第一節以7比5領先，其餘三節都被嘉義國中壓制攻勢，嘉義國中13號王岳堎多次三分外線出手取分，帶領球隊大半場取得領先。

▲▼ 南興國中李童木拚盡全場抽筋下場 。（圖／記者翁伊森攝）

▲南興國中李童木拚盡全場抽筋下場 。（圖／記者翁伊森攝）

比賽來到第4節剩下46.7秒，嘉義國中以31比29領先，但南興國中33號中鋒李童木挺身而出，在正規賽剩下1.5秒製造犯規，更挺住壓力罰進兩球，硬是將比賽帶進延長賽，最終攜手江佳龍的三分搶投及被打傷右眼的隊長許晉逞籃下搶分，最終以44比37分拿下勝利，而李童木雖然抽筋下場，但全場拿下17分更擋下多次嘉義國中籃下猛攻，堪稱是單場MVP。

▲▼ 嘉義市中小學聯運南興國中驚滔駭浪拿下4連霸 。（圖／記者翁伊森攝）

▲南興國中隊長許晉逞右眼受傷，仍堅持上場比賽，最終帶領全隊拿下冠軍盃 。（圖／記者翁伊森攝）

「113年嘉義市中小學聯合運動會」9月24日至10月9日於各校場館舉辦，16日賽程辦理田徑、游泳、羽球、足球、網球、桌球、排球、籃球、躲避球、柔道、跆拳道、特奧滾球、木球及角力等14項競賽項目。

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