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嘉義市青少年暨親子三對三籃球賽　吳岱豪任開幕嘉賓

▲▼ 嘉義市113年青少年暨親子三對三籃球賽南興國中開打 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市113年青少年暨親子三對三籃球賽南興國中開打 ，吸引不少家長帶孩子上場鬥牛競技。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為提倡青少年暑期正當休閒運動，嘉義市113年青少年暨親子三對三籃球賽24日在南興國中道生館及風雨籃球場登場。除了傳統的青少年三對三鬥牛賽，市政府為鼓勵青少年朋友與家人一同參與這場籃球盛會，比賽也設有融合挑戰組、親子三對三籃球賽及「我是神射手」三分球大賽等3種休閒競賽。由市長黃敏惠及嘉義地區籃球運動成就最高的運動選手~台鋼獵鷹隊的吳岱豪先生擔任開幕嘉賓，與現場參賽人員同場競技，藉此鼓勵青少年培養良好的運動習慣及提供親子情感交流與互動的機會。

▲▼ 嘉義市113年青少年暨親子三對三籃球賽南興國中開打 。（圖／記者翁伊森攝）

▲市長黃敏惠及職籃球星吳岱豪為嘉義市113年青少年暨親子三對三籃球賽開球 。（圖／記者翁伊森攝）

配合暑期青春專案推動及兒童權利公約的宣導，今年的青少年暨親子三對三籃球賽結合嘉義市籃球推廣發展協會、嘉義市東、西區社會福利中心、微笑運動用品股份有限公司等單位共同辦理，鼓勵青少年課餘期間多參與正當的休閒育樂活動，增進親子間的情感與默契，只要是設籍嘉義市或就讀嘉義市各級學校的青少年及其家庭成員均可自由組隊報名參加。吸引139隊青少年及親子組隊報名參加（青少年組106隊、親子組24隊、融合挑戰組9隊），報名活動的參賽人員賽後均可獲得由嘉義市政府致贈精美宣導品1份及微笑運動用品股份有限公司致贈的限量紀念品1份（商品七折券及I嘉義鞋扣各1份）。

▲▼ 嘉義市113年青少年暨親子三對三籃球賽南興國中開打（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市113年青少年暨親子三對三籃球賽開球得獎隊伍 。（圖／記者翁伊森攝）

各組別名次依序為，親子組:皮皮三人、超級瑪莉、大熊軟糖。

U20-24:洛誠土木、胖子、崇睿好帥

U18阿糖帶隊、華南鯊、Andone

U16:喵喵隊、Chinese Taipei、臭皮匠

U14:MR.豆豆、不知道、育霖大胖

U12:說的都隊、荒野亂鬥、345

女生組:哈哈哈哈、小可愛、劈哩拍拉

融合組:嘉義特教A、嘉義特教D、嘉義特教B、中心體育B、中心體育D、中心體育G

▲▼ 嘉義市113年青少年暨親子三對三籃球賽南興國中開打（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市113年青少年暨親子三對三籃球賽開球女子組得獎隊伍 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市113年青少年暨親子三對三籃球賽南興國中開打（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市113年青少年暨親子三對三籃球賽頒獎，父母搶當粉絲幫自己孩子拍照。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市113年青少年暨親子三對三籃球賽南興國中開打（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市113年青少年暨親子三對三籃球賽完美落幕，主辦單位與賽事選手家長合照。（圖／記者翁伊森攝）

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